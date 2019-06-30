Organ bağışına dikkati çekmek için il il dolaşıyorlar

DİYARBAKIR (AA) - Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'yi geziyor.

Başkan Mehmet Şahan öncülüğünde Diyarbakır'a gelen dernek üyeleri, 42 yıl önce Türkiye'de ilk böbrek nakli yapılan hastalardan Emin Aslan'ı, Sur ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Şahan, yaptığı açıklamada, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bugüne kadar 63 ile ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm kentleri dolaşmayı hedeflediklerini anlatan Şahan, şöyle konuştu:

"Amacımız Türkiye'deki böbrek hastalarına ışık olmak. Sloganımız 'Bugün biz, yarın belki de siz.' Bu herkesin başına gelebilir. Amacımız Türkiye'de böbrek nakli bekleyen kardeşlerimize ışık olmak. Yanımızda, yüz ve böbrek nakli olan kardeşlerimiz var. 'Haydi Türkiye, organ bağışı için el ele.' diyoruz. Grubumuz 54 kişi, 2 bin civarında gönüllü üyemiz var. Türkiye'de ise yaklaşık 80 bin böbrek hastası bulunuyor."

- "Organları toprak olacak"

Emin Aslan da dernek üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'de ilk böbrek nakli olan hastalardanım. 10 yıl sonra ikinci böbrek naklini oldum. 2018'de de hem akciğer hem karaciğer nakli oldum. Türkiye'de bu iki naklin beraber yapıldığı ilk kişiyim. Ameliyatım 21 saat sürdü." ifadelerini kullandı.