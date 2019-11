Organize şube polislerinin yasadışı dinleme davasında 2 tahliye

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) TAKİPSİZLİKLE sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, "kurgulanmış soruşturmalar" kapsamında polis, mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri ve emniyetteki verileri sildikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 8'i firari, 13'ü tutuklu, 44 sanığın yargılandığı davada, iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Metin Güneş, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı, Ayhan Arıkanoğlu, Ali Kavlak, Polat Kongur ve Said Gök katıldı. Sanıklar Yunus Memişbey, Şenol Demir ve Mustafa Yıldız ise bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar Said Gök ve Mustafa Yıldız'ın savunmasının alınmış olması, delillerin sanık yönünden toplanması, sanıkların delillere ulaşma, karartma, değiştirme şüphesinin ortadan kalkmış olması, suç vasfının değişme ihtimali ile sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak, adli kontrol ile tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola giderek imza atma şartı getirildi.

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mehmet Akif Sakarya, Mesut Aydın, Ahmet Davulcu, Muhammet Alperen Özkan, Ahmet Kahraman, Muhammed Said Varlıoğlu ve Kamil Çetiner hakkında yakalama kararının infazının beklenilmesine de hükmeden heyet, duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan salonda 16-17-18-19 ve 20 Mart'ta yapılmasına karar verdi.