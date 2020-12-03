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Organize suç örgütlerinin yeni hedefi: Aşı!

03.12.2020 11:47 | Son Güncelleme:
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Organize suç örgütlerinin yeni hedefi: Aşı!

Uluslararası polis teşkilatı Interpol, bazı organize suç örgütlerinin Covid-19 aşılarını hedeflediği yönünde uyarıda bulundu.

Birçok ülke aşı için hazırlık yaparken Interpol, 194 ülkede aşıları hem fiziksel hem de online olarak hedefleyen suç örgütü ağlarına karşı hazırlıklı olmalarını söyleyen küresel bir uyarı yayınladı.

Pandeminin şimdiden eşi benzeri görülmemiş fırsatçılık ve yağmacı suç davranışlarına yol açtığını söyleyen Interpol, Covid-19 ve grip aşılarında sahtecilik, hırsızlık ve yasa dışı tanıtım gibi potansiyel suçların altını çizdi.

Interpol bazı ülkelerde aşıların piyasaya sürülmesinin ardından sahte aşıların da piyasaya sürüleceğini ve sahte aşı satışının gerçekleşeceğini düşünüyor.

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Tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması ve sahte ürünler satan yasa dışı web sitelerinin tespit edilmesinin gerekli olduğunu söyleyen Interpol, “Yasa uygulayıcılar ve sağlık kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması bireylerin güvenliğini sağlamak ve toplulukların refahı için hayati bir rol oynayacak” dedi.

Interpol Genel Sekreteri, Jürgen Stock, suç örgütlerinin tedarik zincirlerine sızmak ve bu zincirleri kesintiye uğramak gibi planları olduğunu, sahte web siteleri ve sahte tedaviler yoluyla halkın hayatı için önemli bir risk oluşturabileceğini belirtti.
Stock yaptığı açıklamada “Yasa uygulayıcılarının Covid-19 aşısıyla bağlantılı suç eylemleri içeren saldırılara hazırlıklı olabilmesi son derece önemlidir. Interpol bu nedenle bu küresel uyarıyı yayınlamıştır” dedi.

Interpol ayrıca sağlığı tehlike altına atacak ürünleri sipariş etmenin tehlikelerini vurgulayarak, internette tıbbi ekipman ve ilaç araması yapan insanların özellikle dikkatli olmasını söyledi.

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Interpol’ün Bilişim Suçları Birimi yayınladığı bir analizde yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz satışı yapıldığından şüphelenilen online eczanelerle ilişkili 3.000 web sitesi bulunduğunu, bunun 1.700’ünün kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlar gibi siber tehditler içerdiğini belirtti.

Interpol, “Çevrimiçi dolandırıcılık kurbanı olmamak için, gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflerin güvenilirliğine karşı tetikte ve şüpheci olmak önemlidir. Covid-19 ile ilgili son güncellemeler için daima sağlık yetkililerine ve Dünya Sağlık Örgütü’ne danışın” dedi.

Interpol aşılara yönelik suç eylemlerinin yanı sıra, uluslararası seyahatlarin gerçekleşmesiyle birlikte yetkisiz ve sahte koronavirüs test kitlerinin üretim ve dağıtımında da artış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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