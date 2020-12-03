Organize suç örgütlerinin yeni hedefi: Aşı!

Birçok ülke aşı için hazırlık yaparken Interpol, 194 ülkede aşıları hem fiziksel hem de online olarak hedefleyen suç örgütü ağlarına karşı hazırlıklı olmalarını söyleyen küresel bir uyarı yayınladı.

Pandeminin şimdiden eşi benzeri görülmemiş fırsatçılık ve yağmacı suç davranışlarına yol açtığını söyleyen Interpol, Covid-19 ve grip aşılarında sahtecilik, hırsızlık ve yasa dışı tanıtım gibi potansiyel suçların altını çizdi.

Interpol bazı ülkelerde aşıların piyasaya sürülmesinin ardından sahte aşıların da piyasaya sürüleceğini ve sahte aşı satışının gerçekleşeceğini düşünüyor.

Tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması ve sahte ürünler satan yasa dışı web sitelerinin tespit edilmesinin gerekli olduğunu söyleyen Interpol, “Yasa uygulayıcılar ve sağlık kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması bireylerin güvenliğini sağlamak ve toplulukların refahı için hayati bir rol oynayacak” dedi.

Interpol Genel Sekreteri, Jürgen Stock, suç örgütlerinin tedarik zincirlerine sızmak ve bu zincirleri kesintiye uğramak gibi planları olduğunu, sahte web siteleri ve sahte tedaviler yoluyla halkın hayatı için önemli bir risk oluşturabileceğini belirtti.

Stock yaptığı açıklamada “Yasa uygulayıcılarının Covid-19 aşısıyla bağlantılı suç eylemleri içeren saldırılara hazırlıklı olabilmesi son derece önemlidir. Interpol bu nedenle bu küresel uyarıyı yayınlamıştır” dedi.