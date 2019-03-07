Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

KİLİS (AA) - Kilis'te beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, Gaziantep'te nakil için bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Kilis Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bir hafta önce "Hipertansiyona bağlı beyin kanaması" nedeniyle hastaneye getirilen ve ameliyat edilen Ayşe Koyuncu'nun (55) beyin ölümü gerçekleşti.

Kilis Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi yetkililerinin, hastanın yakınlarıyla yaptıkları görüşmede, organ bağışı için onay alınması üzerine Gaziantep Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi'nden gelen ekipler, hastanın böbrek ve kornealarını alarak yıllardır nakil için bekleyen 3 kişiye nakledilmek üzere Gaziantep'e götürdü.

