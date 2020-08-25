HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Orman yangını şüphelisi: Yere düşen çakmağın sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı

Orman yangını şüphelisi: Yere düşen çakmağın sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 25 dönümlük ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp A.’nın ilk ifadesinde, bağını temizlemek için ormana geldiğini ve yangının sepetinden düşen çakmağın patlamasıyla başladığını, yangın büyüdükten sonra da korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Orman yangını şüphelisi: Yere düşen çakmağın sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı

Gölcük Halıdere mevkisinde bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.

'SÖNDÜREMEYİNCE KORKUP KAÇTIM'

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede evleri ve bahçeleri bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Polis, alınan ifadeler ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, bahçesindeki otları temizlerken yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Eyüp A.’yı ‘taksirle yangına sebep olma’ suçundan gözaltına alarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Gözaltına alınan Eyüp A., ilk ifadesinde, yangının bahçesinde uyuduğu sırada, sepetinde bulunan çakmağın yere düşerek, sıcaktan patlaması nedeniyle çıktığını söyledi. Eyüp A. ifadesinin devamında ise alevlerin bir anda büyüdüğünü söyleyerek, "Bir anda yangın büyüdü ve yangını gördüm, söndürmeye çalıştım. Ancak söndüremedim ve yangın daha da büyüdüğü için korkup kaçtım" dediği öğrenildi. İfadesi alınan Eyüp A., daha sonra serbest bırakıldı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Köylüler isyan ettiKöpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Köylüler isyan etti
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı duyurdu!YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
700 tanesi bir arada! Mest eden manzara
700 tanesi bir arada! Mest eden manzara
Arnavutköy'deki çifte cinayet zanlısının tehdit görüntüleri ortaya çıktı
Çifte cinayet zanlısının tehdit görüntüleri ortaya çıktı
Banker Bilo filmi Bursa’da gerçek oldu...
Banker Bilo filmi Bursa’da gerçek oldu...
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Köylüler isyan etti
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Köylüler isyan etti
Korkunç olay! Eczane çalışanına böyle saldırdı
Korkunç olay! Eczane çalışanına böyle saldırdı
Tunca Nehri’nde korkutan görüntü
Eşsiz güzellikteki tarihi nehir kuraklık ve kirlilikle savaşıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.