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  4. Orman yangınlarıyla ilgili 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık! Bu tuzağa düşmeyin

Orman yangınlarıyla ilgili 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık! Bu tuzağa düşmeyin

05.08.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman yangınlarıyla tüm Türkiye kahrolurken, bir çok kurum ve kuruluş bağış kampanyası başlattı. Vatandaşlar bir şeyler yapabilmek için arayış içinde olurken dolandırıcılar da boş durmuyor. 'Oltalama' olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılar kendi IBAN'larını kullanarak sosyal medyada "Aramızda yanan ormanlar için bağış toplayıp güvenilir kurumlara bağışlayacağız" diyerek paylaşıyor.

Orman yangınlarıyla ilgili 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık! Bu tuzağa düşmeyin

Orman yangınları için resmi kurumlar bağış kampanyaları başlatırken, bazı fırsatçılar durumu kullanarak kendilerine yeni gelir kapısı yarattı. Dolandırıcılar, kendi IBAN'larını vererek sosyal medya üzerinden, 'Aramızda yanan ormanlar için bağış toplayıp güvenilir kurumlara bağışlayacağız' diyerek, para topluyor. Sosyal medyanın yanında fırsatçılar WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden de internet site linkleri ile bağış yapmak isteyenleri hedef alıyor. Bazı kişilerse dikkat çekmemek adına sosyal medya sitelerinde oluşturdukları özel sohbet odalarında IBAN'larını paylaşıyor.

"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLAR BUNU FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Naci Ünal, "Biz bu tür saldırılara 'Fishing' veya 'Oltalama' saldırıları ismini veriyoruz. Bu kötü amaçlı insanlar böylesine bir felaketi bile fırsata çevirmeyi planlıyorlar. Bu saldırıları yaparken yöntemsel olarak 'Sosyal mühendislik tekniklerini' kullanıyorlar. Esas amaç kendi duygularınızı kullanarak sizi manipüle etmeye çalışıyorlar. Çok büyük acılar yaşıyoruz, ormanlarımız yanıyor ama bu kötü niyetli insanlar bunu fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Kendi hesaplarını sanki yangın hesaplarıymış gibi gösterip sizi zafiyete uğratmaya çalışıyorlar" dedi.

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"ARACI GİREN HER BİR ŞEYDEN İNSANIMIZ ŞÜPHE ETSİN"

Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Naci Ünal "Verilen hesap numaralarını kontrol etmemiz lazım. Bazen hesap numarası değil, linkle de bu yöntemi yapabiliyorlar. Bu hesap numaralarını kontrol etmeniz gerekiyor. Bu tür linklere emin olmadığınız müddetçe tıklamayın. Sizin bazı bireysel verilerinize de erişebilirler. Sizin adınıza kredi bile alabilirler. Şunu düşünmek lazım; böyle bir vakıfa gerçekten böyle bir yardım yapılıyorsa neden aracı kullanasanız ki? Aracı olarak giren her bir şeyden insanımız şüpheyle yaklaşsın" diye konuştu.

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"DUYGULARINIZLA HAREKET ETMEYİN"

Dr. Ünal "Burada sizin duygularınız ile oynuyorlar. Hepimiz çok üzülüyoruz canlarımız yanıyor. Hepimiz orayı yeniden kazanmayı hedefliyoruz. Bu duygular içerisinde öylesine ifadeler kullanıyorlar ki, 'Yanan ormanlarımıza bir can suyu da siz ekleyin' gibi bu tip sloganlar ile gidiyorlar ve sizin boş bulunmanızı sağlıyorlar. Kendilerini de sanki bu işe gönül veren faaliyette bulunan insanlar gibi tanıtıyorlar. Dikkat edilmesi gereken husus gelen çağrının gerçek olup olmadığına bakmak. Kontrollü hareket etmeniz gerekiyor, duygularınız ile değil" şeklinde konuştu.

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"BÖYLE LİNKLERİN ATILMASI NORMAL DEĞİL"

Hamide Yazıcı "Kurumların dışında yapılan bağışlar yerine ulaşmayabilir. Bunu hala anlamadıysa insanlar buna yapacak bir şey yok. O kadar olaylar yaşandı ben emin olmadan bir kuruma dahi bağış yapmam" dedi. Nursaç Katırcı da, "Böyle linklerin atılması bile normal değil. Bu bir dolandırıcılık yöntemi de oluyor maalesef" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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