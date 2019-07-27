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Ormancıların yangından kaplumbağa kurtarma telaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Ormancıların yangından kaplumbağa kurtarma telaşı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangına müdahale eden orman işletmesi çalışanları, yaralanan iki kaplumbağayı kurtarmak için seferber oldu.

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Nurdağı İşletme Şefliği ekiplerinin arazöz ve su tankıyla müdahalesi sonucu çok büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, yangında yaralanan iki kaplumbağayı kurtarmak için adeta seferber oldu.

Ormanlık alandan alınan kaplumbağalar arazöze getirilerek kabukları yıkandı.

Bir süre bekletilen kaplumbağalar daha sonra doğal ortamlarına bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep orman yangın

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