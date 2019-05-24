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Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

YAKALANMA ANI KAMERADA Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için gittiği hidroelektrik santrali (HES) şantiyesi çalışanlara kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın düzenlenen operasyonla yakalanma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (2)

YAKALANMA ANI KAMERADA
Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için gittiği hidroelektrik santrali (HES) şantiyesi çalışanlara kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın düzenlenen operasyonla yakalanma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, HES çalışanlarıyla masada oturan teröristin, güvenlik güçlerini karşısında görmesi üzerine şok geçirip kendisini yere attığı, ardından da sivil kıyafetli özel ekiplerce üzerinde arama yapıldığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (2)Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (2)Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (2)Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (2)

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