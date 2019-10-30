 ORMANDA BULUNAN ÇALINTI AMBULANS ASAYİŞ ŞUBE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Şahin BOZKURT - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çalınan ambulans Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ambulans incelemelerin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Ambulansı bulmak için çalışma başlatan polis ihbar üzerine Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla ambulans ormanlık alanda bulundu. Ambulansın yanında şüpheli bir kişiyi gören polisler, havaya 3 el ateş açtı. Olayla ilgi bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ormanlık alanda bulunan ambulansın çevresine güvenlik önlemleri alındı. Ormanlık alana gelen olay yeri inceleme ekipleri ambulansta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından çalınan ambulans Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Ambulansın incelenmesi

- Ambulansın çekilmesi

30.10.2019 - 18.56 Haber Kodu : 191030250

