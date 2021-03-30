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  4. 'Ormanın hayaleti' olarak biliniyor! Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak fotokapanla görüntülendi

'Ormanın hayaleti' olarak biliniyor! Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak fotokapanla görüntülendi

30.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı arazide fotokapan ile görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan vaşak, İl Jandarma Komutanlığı tarafından araziye yerleştirilen fotokapana takıldı.

'ORMANIN HAYALETİ' DENİYOR

Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşağın, fotokapan kayıtlarında bir süre karda gezinti yaptığı görüldü.

Aynı fotokapanla, avlanması yasak olan bir yaban keçisinin de karda yiyecek arayışı kayıt altına alındı.

(AA)

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Tunceli
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