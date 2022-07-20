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Ormanlık alanda saklanıyorlarmış! Eski iki polis böyle yakalandı

20.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında ihraç komiser Fatih I. ve polis memuru İbrahim Ş. saklandıkları bağ evinde yakalandı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski iki polisin, cep telefonunda 'ByLock' programı kullandığı öğrenildi.

Ormanlık alanda saklanıyorlarmış! Eski iki polis böyle yakalandı

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski iki polis memuru, ormanlık alanda saklandıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramalarda hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi. Her iki hükümlünün de geçmişte cep telefonunda 'ByLock' programı kullandığı öğrenildi.

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BAĞ EVİNDE YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yaptığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen iki eski polis memurunun saklandıkları yeri tespit etti. İki hükümlünün, Karaisalı ilçesindeki ormanda bulunan, yanında limon bahçesi olan bir bağ evini ‘gaybubet evi’ olarak kullanıp saklandıkları belirlendi. Adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser Fatih I. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İbrahim Ş. yakalandı. Fatih I.’nın örgütte yönetici konumunda olduğu, her iki hükümlünün de geçmişte cep telefonunda 'ByLock' programı kullandığı öğrenildi.

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YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYDILAR

Ekiplerin yaptığı aramada hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca hükümlülerin evde gıda stoku yaptığı ve yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Adana
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