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Ormanlık alandaki kafatası ve kemikleri, define arayan ikili bulmuş

30.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda bulunan ve bir kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ile kemik parçalarını, kaçak kazı yapan 2 kişinin bulduğu ortaya çıktı. Kemik parçalarının yanında kadın iç çamaşırı ve başörtüsü bulunduğu da öğrenildi.

Ormanlık alandaki kafatası ve kemikleri, define arayan ikili bulmuş

Bornova ilçesi Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce bulunan kafatası ve kemik parçaları ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bir kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemiklerin, Manisa'nın Salihli ilçesinden kaçak kazı yapmak için gelen biri kadın 2 kişi tarafından bulunduğu öğrenildi.

BAŞÖRTÜSÜ VE İÇ ÇAMAŞIRI DA BULUNMUŞ

Edinilen bilgiye göre, kimlikleri açıklanmayan ikili, 22 Mart günü, define aramak için ormanlık alana geldi. Kazı yaptıkları alanda kemik parçaları olduğunu gördü. Kazıya devam eden ikili, kafatası ve kaburgaya ait kemikler ile başörtüsü ve kadın iç çamaşırı buldu. Korkuya kapılan 2 kişi, hemen bölgeden ayrıldı. 3 gün sonra geri gelerek, polisi aradı.

KAYIP BAŞVURULARI MERCEK ALTINDA

Polis ekipleri ise, bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Bulunan kafatası ve kemikler ile kıyafetler, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 definecinin ifadesi alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlik çalışması yapmak için tüm kayıp başvularını incelemeye aldı.

DHA

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İzmir
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