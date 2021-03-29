Örneğine çok az rastlanıyor: Bu köpek kurt sürüsüyle yaşıyor

Sinan Sağut isimli bir sosyal medya fenomeni Erzurum’da görenleri hayrete düşürecek görüntüler kaydetti. Erzurum’un Tekman ilçesindeki çoban köpeklerini görüntülemek için kente gelen sosyal medya fenomeni çoban köpeğinin kurtlarla birlikte gezip onlarla birlikte beslendiğini görünce hemen kayıt altına aldı. Tekman ilçesi yakınında ölen bir hayvan leşine gelen kurtları görüntüleyen Sağut, kurtların yanında ki çoban köpeğini görünce gözlerine inanamadı.

HAYVAN LEŞİNDEN BESLENİYOR

Normalde kurtların saldırması gereken çoban köpeği kurtlarla birlikte karlı dağları kat edip hayvan leşini yemek için kurtlardan sıra beklediği görüntülerde göründü. Daha sonra ise çoban köpeğinin kurtların ardından hayvanın leşinden beslendiği anlar kameralara yansıdı.

İHA

