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Orta Amerika ülkelerinden Meksika'ya yeni göçmen akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkelerinden Meksika'ya yeni göçmen akını

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yeni göçmen konvoyu Meksika'ya doğru yola çıktı.

Ülke basınındaki haberlere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı göçmenlerden yaklaşık 200 kişi, Meksika sınırına doğru ilerliyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada, çoğunluğunun Honduraslı olduğu ve gelecek günlerde yeni göçmen kafilelerinin gelmesiyle sayının daha da artacağı belirtildi.

Ulusal Göç Enstitüsünün 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Tabasco ve Chiapas eyaletlerine doğru gelen yaklaşık 2 bin göçmenin ülkeye yasa dışı girmeye çalıştığı ve güvenlik güçlerinin buna engel olduğu ifade edilmişti.

- Orta Amerikalı göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar, sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen konvoyu Honduras Meksika

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