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Orta Asya’nın en büyük kamusal pazarı Dordoy’da yangın

07.03.2021 00:15 | Son Güncelleme:
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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yer alan ve Orta Asya’nın en büyük kamusal pazarı olarak bilinen Dordoy Pazarı’nda konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Orta Asya’nın en büyük kamusal pazarı olarak bilinen Dordoy Pazarı’nda yangın çıktı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yer alan ve Orta Asya’nın en büyük kamusal pazarı olarak bilinen Dordoy Pazarı’nda konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orta Asya’nın en büyük kamusal pazarı olarak bilinen Dordoy Pazarı’nda yangın çıktı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığın tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yer alan Dordoy Pazarı’ndaki konteynerlerden birinde yerel saat 20:33 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini kaydeden Bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve bir ambulansın da olay yerine gönderildiğini ifade etti. Olayı incelemek üzere Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Kalıs Ahmatov’un da olay yerinde bulunduğunu belirten Bakanlık, yangını söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirildi.

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