Orta Doğu'da sıcak gece! İsrail Beyrut'u yine vurdu! Fransa'ya tepki gösteren Netanyahu'dan İran'a tehdit: 'Bunu yapacağız'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulundu ve ülkesinin buna "hakkı" olduğunu ileri sürdü. Netanyahu, yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'in İran'ın misilleme amaçlı füze saldırısına karşılık vereceğini bir kez daha ifade etti.



"BUNU YAPACAĞIZ"

İran'ın "tarihin en büyük balistik füze saldırısında İsrail topraklarına yüzlerce füze ateşlediğini" söyleyen Netanyahu, bu saldırılara yanıt verme tehdidinde bulunarak, "Kendisini savunmak ve bu saldırılara karşılık vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır, bunu yapacağız." diye konuştu.

FRANSA'YA TEPKİ: 'YAZIKLAR OLSUN ONLARA"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısına ilişkin konuşan Netanyahu, çağrının “utanç verici” olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bugün İsrail, medeniyet düşmanlarına karşı yedi cephede kendini savunuyor. İsrail, İran'ın başını çektiği barbarlık güçleriyle savaşırken, tüm medeni ülkeler İsrail'in yanında dimdik durmalıdır. Ancak Başkan Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunuyorlar. Yazıklar olsun onlara" dedi.

İsrail’in Fransa ve silah ambargosunu destekleyen devletlerin yardımı olmadan da kazanacağını savunan Netanyahu, "Ancak utançları savaş kazanıldıktan çok sonra da devam edecek. İçiniz rahat olsun, İsrail bizim için ve dünyada barış ile güvenlik için bu savaşı kazanana kadar mücadele edecektir” diye konuştu.

İSRAİL BEYRUT'U YİNE VURDU

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.

İran'ın misilleme saldırısının ardından Netanyahu ve İsrail'in askeri ve siyasi liderleri herhangi bir tarih belirlemeden Tahran'a "büyük bir askeri tepki" tehdidinde bulunurken, bazı İsrailli yetkililer İran'ın nükleer ve petrol tesislerine saldırı çağrısında bulunuyor.



İsrail resmi televizyonu KAN bugün, Netanyahu hükümetinin "İran'a güçlü ve büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiğini" duyurmuştu. İran'a yanıt verme hazırlıklarının "Washington ile koordineli olarak yapıldığı" aktarılmıştı. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır