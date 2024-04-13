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Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! Sürpriz gelişme: Biden tatilini yarıda kesti, Washington'a dönüyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.04.2024 19:59
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İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısı sonrasında İran'dan misilleme açıklamaları gelmişti. Orta Doğu'da tansiyon bir anda yükselirken ABD istihbaratı, İran'ın saldırısını en geç bu akşama kadar gerçekleştireceğini öne sürmüştü. ABD Bakanı Joe Biden ise İran'ın olası saldırısı için 'Yapma' çağrısında bulunurken hafta sonu tatili için Washington'dan ayrılmıştı. Gazeteci Hüseyin Günay, Biden'ın Orta Doğu'daki gelişmelerden dolayı tatilini yarıda kesip Washington'a döndüğünü açıkladı.

Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! Sürpriz gelişme: Biden tatilini yarıda kesti, Washington'a dönüyor

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran konsolosluğunu vurdu. 1 Nisan'a gerçekleşen saldırıda 2'si general, 7 kişi hayatını kaybetti. İran, İsrail'in bu saldırısına karşı 'Cezalandıracağız' açıklamasını yaparken İsrail de İran'dan gelecek saldırılara karşı hazır olduklarını ifade etti.

İRAN'A ÇAĞRI: 'YAPMA'

ABD Başkanı Joe Biden, gelişmeler üzerine İsrail'i koruyacaklarını ifade ederken ABD birliklerini bölgeye kaydırdı. ABD istihbaratı ise İran'ın olası saldırısını dün veya bu geceye kadar gerçekleştireceğini öne sürdü. Bu gelişme sonrasında gözler Orta Doğu'ya çevrilirken Biden, İran'a çağrı yaparak saldırı düzenlememesini istedi.

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BIDEN TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Biden dün hafta sonu tatili için Washington'dan Delaware'e geçmişti. Sürpriz bir gelişme yaşandı. NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından "Biden, Ortadoğu’daki gelişmelerden dolayı hafta sonu tatilini yarıda kesip Washington DC’ye geri dönüyor" açıklamasını yaptı.

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İran İsrail abd
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