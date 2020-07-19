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Orta segmente bu model ile coşacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Amiral gemisi katili lakaplı OnePlus, Nord akıllı telefonunu birkaç gün içinde piyasaya sürecek. Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti, OIS yani optik imaj sabitleme destekli dörtlü arka kamera kurulumu ve normal kameraya ek olarak 105 derece ultra geniş ön kamerayı onaylayan firma, bugün de telefonun ekranını ve daha fazla kamera özelliğini açıkladı.

Orta segmente bu model ile coşacak

Telefon, 90 Hz yenileme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip Fluid AMOLED ekrana sahip olacak. 12 GB‘a kadar RAM seçeneğine sahip olacak olan telefon, firmaya göre; Hızlı ve Sorunsuz bir deneyim sunacak.

Ön kameranın 105 derece ultra geniş açılı lensle birlikte 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı açıklandı. Telefonun ekranında ise parmak izi sensörü yer alacak. Ancak 3.5mm kulaklık girişi bu modelde bulunmayacak.

One Plus’ın Nord’un ön kameralarının her ikisi de selfie’leri aydınlatmak ve düşük ışıkta gürültüyü azaltmak için AI ve uzun pozlama teknolojisinin gücünü otomatik olarak kullanan algoritmalarla birlikte geliyor. Nord, aynı zamanda birden fazla kişinin tek bir çekimde ne zaman olduğunu algılayacak kadar akıllı olacak.
Arka kameralara gelince, telefon Sony IMX586 sensörlü 48 Megapiksel arka kamera f/1.75 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme (OIS), 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 Megapiksel derinlik kamera ve makro sensör özelliklerine sahip olacak.

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