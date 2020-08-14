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Orta seviyeye şık cevap: General Mobile GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 14:02 | Son Güncelleme

General Mobile, GM 20 ve GM 20 Pro olmak üzere iki akıllı telefonunu görücüye çıkarttı. General Mobile'ın online etkinliğinde tanıtılan GM 20 ve GM 20 Pro, tasarımıyla ilgi çekiyor. Özellikle GM 20 Pro 108 MP'lik kamerasıyla şaşırtıyor. İşte GM 20 ve GM 20 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Orta seviyeye şık cevap: General Mobile GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

General Mobile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız GM 10 Pro'yu tanıtmış ve resmi sitesi üzerinden satışa sunmuştu. Fakat General Mobile GM 10 ile yetinmedi. Birkaç gündür yeni ürün lansmanını hakkında duyurular yayınlayan General Mobile, GM 20 ve GM 20 Pro adında iki yeni Android akıllı telefonunu daha tanıttı.

GENERAL MOBİLE GM 20 ÖZELLİKLERİ

GM 20 ile başlayalım isterseniz. GM 20 özellikleri arasında 6,08 inç büyüklüğünde HD+ bir ekran var. Bu ekran ekranın üstünde bir damla çentik bulunduruyor. Çentiğin içinde ise 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. General Mobile GM 20'ye MediaTek Helio A25 işlemcisi güç veriyor. MediaTek Helio A25'in yanında ise 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına yer veriliyor. Tabi ki depolama alanını MicroSD kart desteği sayesinde 256 GB'a kadar arttırmak mümkün. GM 20'nin pili ise 4.000 mAh değerinde. Ayrıca GM 20 ailesi yüz tanıma teknolojisine destek veriyor ve bir parmak izi okuyucusunu bünyesinde barındırıyor. Fakat bu parmak izi okuyucusu maalesef ki fiziksel, yani ekrana gömülü değil.

GM 20

GM 20'nin kameralarına gelelim. GM 20, üçlü bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kameralar hakkında henüz net bir bilgi yok ancak ana kameranın 52 MP çözünürlüğünde olduğu paylaşılıyor. Bu kamera gece modunu ve yapay zekayı destekliyor. Android 10 ile kutusundan çıkan telefonun siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

GM 20 özellikleri

GENERAL MOBİLE GM 20 PRO ÖZELLİKLERİ

General Mobile GM 20 Pro, GM 20'nin daha da geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. GM 20 Pro'da 6,3 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekranın altında ise MediaTek Helio P70 işlemcisi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. GM 20'de olduğu gibi GM 20 Pro'da da microSD kart desteği var ve bu şekilde telefonunun depolama alanı 512 GB'a kadar arttırılabiliyor. General Mobile GM 20 Pro gücünü ise 4.050 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

GM 20 Pro kamera

GM 20 Pro'nun kameraları oldukça yenilikçi. Bildiğiniz üzere günümüzde Samsung ve Xiaomi gibi firmalar 108 MP'lik kamera sensörleri kullanıyor. General Mobile da bu iki firmanın izinden gidiyor. Zira, GM 20 Pro'nun arka tarafında 108 MP Super Pixel bir kamera var. 34x dijital zoom yapabilen bu kameranın yanında ise 48 MP + 8 MP çözünürlüğünde iki kamera daha bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeyi mümkün kılıyor.

GM 20 Pro ekran

GENERAL MOBİLE GM 20 VE GENERAL MOBİLE GM 20 PRO FİYATI

General Mobile GM 20'nin fiyatı 1799 TL, General Mobile GM 20 Pro'nun fiyatı ise 2299 TL olarak açıklandı. General Mobile'ın dediğine göre her iki telefonda 21 Ağustos'tan itibaren raflardaki yerini alacak.

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