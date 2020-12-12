Orta sınıfın yeni gözdesi

Oppo Reno 4’ün 6.4 inç değerde ekranı bulunuyor. Bu ekran, Amoled teknolojisiyle inşa edilmiş ve FHD+ çözünürlük sunuyor. 60Hz yenileme hızına sahip ekran, 409ppi piksel yoğunluğunda. Parlaklık düzeyi de gayet yeterli.
Tüm bu detaylar neticesinde, ekranın bir şeyler izlemek, okumak ve oynamak için gayet yeterli olduğunu, hem iç hem de dış mekan kullanımlarında güzel performanslar sunduğunu söyleyebiliriz. Dokunuşlara verdiği tepkiler gayet hızlı ve ekranın yumuşak bir kullanım hissi sunduğunu söyleyebiliriz.
Tabii ekranın görüntüleme modları tarafında düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Düşük ışıklı ortamlarda, uzun süreli kullanımlarda gözlerin yorulmaması için göz koruma modunu da aktifleştirebiliyorsunuz.
Unutmadan, ürünün Netflix HD yayın sertifikası da bulunuyor. Bu sayede favori dizi ve filmlerinizi zengin renkler ve net detaylarla izleyebilirsiniz.
Qualcomm Snapdragon 720G ile geliyor
Qualcomm Snapdragon 720G’den gücünü alan Reno 4, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama faktörleriyle ciddi bir performans sunuyor. Android 10 işletim sisteminin bulunduğu telefon, oyun ve uygulama çalıştırma performanslarıyla beğenimizi kazandı. Popüler sosyal medya uygulamalarının yanında diğer pek çok uygulamayı da hızla kullanabiliyorsunuz. Oyunlar tarafında da dikkat çekici performanslardan söz edebiliriz.
Örneğin, PUBG Mobile’ı bu telefonda akıcı detaylarla oynayabildik, ki HD grafik kalitesinde bunu yapabildiğimizi belirtelim. Pek çok cihazda bu oyunu düşük görsel kalitede ve zaman zaman kasmalarla oynamak mümkün, fakat Reno 4’te hem akıcı performans hem de dikkat çekici bir görsel kalite sunumu olduğunu söyleyebiliriz.
Kameralar
Telefonun arka tarafında dörtlü kamera sistemi konumlandırılmış: 48+8+2+2MP.
Ana kameramız 48MP değerinde. Sony IMX586 sensörün kullanıldığı kamera, f 1.7 açıklık değerine sahip. Dolayısıyla gece çekimlerinde de iddialı.
8MP ultra geniş açılı kamera, manzara ve kalabalık çekimler için ideal. Bunların yanında bokeh efektli portreler ve makro çekimlere de imkân sunuluyor.
Özellikle ana kameranın çekim performansını gayet beğendiğimizi belirtelim. Öte yandan, video tarafında da 1080p 60 FPS ve 4K 30FPS video çekim seçenekleri var. Elektronik görüntü sabitleme sistemi sayesinde hareketli çekimlerde de sarsıntılar büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor.
Dikkat çekici diğer detaylar olarak da, Monochrome Video ve Yapay Zeka Renkli Portre modları var. Ek olarak, hızlı ve ağır video çekim seçenekleri de pek çok kullancıyı mutlu edecektir.
Telefonun 32MP selfie kamerasının da başarılı olduğunu, hızlı ve ağır çekim videolar da çekebildiğini söylemeliyiz.
Hızlı şarj destekli 4015mAh pile sahip
Telefonda 4015mAh pil var ve bu pil, 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisine sahip. Cihaz, yaklaşık yarım saatte yüzde 50’ye kadar şarj olabiliyor ve tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Normal kullanım ve güç tasarruf modu aktifleştirildiğinde de tek şarj ile 2 gün rahatlıkla görülüyor.
Bluetooth 5.1, NFC ve Wi-Fi AC gibi kablosuz teknolojilere sahip olan ürün, aynı zamanda ekrana yedirilmiş parmak izi okuma sensörü ve yüz tanıma sistemiyle de hem hızlı hem de güvenli bir deneyim sunuyor.
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