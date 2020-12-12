Orta sınıfın yeni gözdesi

Oppo Reno 4’ün 6.4 inç değerde ekranı bulunuyor. Bu ekran, Amoled teknolojisiyle inşa edilmiş ve FHD+ çözünürlük sunuyor. 60Hz yenileme hızına sahip ekran, 409ppi piksel yoğunluğunda. Parlaklık düzeyi de gayet yeterli.

Tüm bu detaylar neticesinde, ekranın bir şeyler izlemek, okumak ve oynamak için gayet yeterli olduğunu, hem iç hem de dış mekan kullanımlarında güzel performanslar sunduğunu söyleyebiliriz. Dokunuşlara verdiği tepkiler gayet hızlı ve ekranın yumuşak bir kullanım hissi sunduğunu söyleyebiliriz.

Tabii ekranın görüntüleme modları tarafında düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Düşük ışıklı ortamlarda, uzun süreli kullanımlarda gözlerin yorulmaması için göz koruma modunu da aktifleştirebiliyorsunuz.

Unutmadan, ürünün Netflix HD yayın sertifikası da bulunuyor. Bu sayede favori dizi ve filmlerinizi zengin renkler ve net detaylarla izleyebilirsiniz.

Qualcomm Snapdragon 720G ile geliyor



Qualcomm Snapdragon 720G’den gücünü alan Reno 4, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama faktörleriyle ciddi bir performans sunuyor. Android 10 işletim sisteminin bulunduğu telefon, oyun ve uygulama çalıştırma performanslarıyla beğenimizi kazandı. Popüler sosyal medya uygulamalarının yanında diğer pek çok uygulamayı da hızla kullanabiliyorsunuz. Oyunlar tarafında da dikkat çekici performanslardan söz edebiliriz.