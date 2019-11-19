"Ortak Değerimiz Ahmet Ağaoğlu" Konferansı'nda AA'ya plaket

Saygı duruşu ile Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından başlayan konferansta, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Özen, Ankara Hukuk Mektebi kurucularından Ağaoğlu’nun 94 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte fakültenin açılışında yer aldığı günü anlattı ve o günkü heyecanı fakültenin hala taşıdığını vurguladı.

Konferansa, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Bağırov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

- "Ortak değerlerimiz bizi geleceğe taşıyacak"

Yargıtay Başkanı Cirit, burada yaptığı konuşmada, "Can Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak bir kültür, ortak bir değer, ortak bir tarih vardır. Nasıl Mehmet Emin Resulzade, Ahmet Bey Ağaoğlu bizim için bir değerse ve ortak kültürü yansıtıyorsa, Mustafa Kemal Atatürk de Azerbaycan için bir değerdir. Bu ortak değerlerimiz bizi geleceğe taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya durdukça Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığının devam etmesini ve Karabağ'ın bağımsızlığına kavuşmasını dileyen Cirit, "Karabağ ve Hocalı'da uygulanan soykırımı maalesef dünyaya anlatamadık. En çok soykırıma uğrayan ülke özellikle 1912 Balkan Savaşı ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı ile birlikte bizim milletimiz olmuştur." diye konuştu.

- "Atatürk'ün yanında duran gerçek bir aydın"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ağaoğlu'nu "Hem kavgadan kaçmayan, gözünü budaktan esirgemeyen bir kahraman, hem de Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında dimdik duran gerçek bir aydın." sözleriyle anlattı.