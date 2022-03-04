HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ortaköy'de otelde feci ölüm! Çiftin tartışırken son görüntüleri ortaya çıktı

Ortaköy'de otelde feci ölüm! Çiftin tartışırken son görüntüleri ortaya çıktı

04.03.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Ebru Cizdam (41) bir otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Cizdam'ın olay sırasında aynı odada bulunan eşi Özgür Aydoğan A. (42) tutuklandı. 26 yıllık evli oldukları ve 2 çocukları bulunan çiftin, ticaret ve turistik amacıyla Almanya'dan İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Çiftin olaydan kısa süre önce sokakta yaşadıkları tartışma güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İşte o görüntüler!

Ortaköy'de otelde feci ölüm! Çiftin tartışırken son görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş, Yıldız mahallesinde bulunan bir otelde önceki gün meydana gelen olayda Gıda ve İnşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık eşi Özgür Aydoğan gözaltına alındı.

0080da8b59068d867b9b1bbf6ce76111

"ONU İNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN AŞAĞI DÜŞTÜ"

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıkları ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turizm amaçlı Türkiye'ye geldiklerini olaydan bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söylediği belirtildi. Olay gecesi Otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.

Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.

a8945e4aec49d13ea4fe389c494a6a30

ÇİFTİN TARTIŞMASINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Öte yandan çiftin olay öncesinde sokakta yaşadıkları tartışma ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Özgür A.'nın kendisine doğru hamle yapan eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan Özgür Aydoğan adliyeye sevk edildi. Özgür Aydoğan tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin yıldır kırılmıyor! Tuzla fayı için korkutan tahmin: Binlerce insan...2 bin yıldır kırılmıyor! Tuzla fayı için korkutan tahmin: Binlerce insan...
ABD, Rusya ile ilgili yeni yaptırımları duyurduABD, Rusya ile ilgili yeni yaptırımları duyurdu
Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettilerTeslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler
Anahtar Kelimeler:
İntihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Rusya, nükleer santral tesisini vurdu!

Rusya, nükleer santral tesisini vurdu!

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.