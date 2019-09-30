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ORTAKÖY'DE ÇÖKEN YOLDA ETRAFI LAĞIM KOKUSU SARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

  ORTAKÖY'de Kumpirciler Çarşısı’nda  kanalizasyon hattında yaşanan çökme nedeniyle çevreyi lağım kokusu sardı.  Belediye ekiplerinin çalışmaları ise çevredeki esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- ORTAKÖY'de Kumpirciler Çarşısı’nda kanalizasyon hattında yaşanan çökme nedeniyle çevreyi lağım kokusu sardı. Belediye ekiplerinin çalışmaları ise çevredeki esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Beşiktaş Ortaköy’de altından kanalizasyon suyu geçen Mecidiye Köprübaşı sokağının bir bölümünde dün saat 10.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olayın ardından tedbir amaçlı 4 kumpir dükkânı kapatıldı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri ise çökmenin yaşandığı sokağı kapatarak çalışma başlattı. Çöken alan iş makineleri tarafından genişletilince çevreye lağım kokusu sardı. Hem sokağın kapalı olması hem de çevreye yayılan koku esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

BURADAN HER TARAFA KOKU YAYILIYOR

Yaklaşık 10 senedir Ortaköy’de kumpir dükkânında çalışan Burhan Çelik, çökmenin yaşandığı yolun işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Çevreye kötü kokuların da yayıldığını anlatan Çelik,”Dün sabah burada bir çökme meydana geldi. Bu bizim işimizi etkiledi. Çalışmalar nedeniyle bu ara kapandı. Bu aranın kapanması nedeniyle insanlar diğer taraftan sahile iniyor. Bu da bizim işlerimizi ister istemez etkiliyor. Buradan akan lağım kanalı. Bu kanal Dereboyu’na kadar devam ediyor. Bu göçmenin depremden mi olduğunu yoksa başka bir nedenden mi olduğunu bilmiyoruz. Buradan her tarafa koku gidiyor. Bu bizi etkilediği gibi müşterileri de etkiliyor. Çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etmiş. Bu gün de çalışmalar devam ediyor. Şu an lağım kanalının üstü açık olduğu için çevrede koku var. Üstü kapatılırsa kokunun gideceğini tahmin ediyorum” dedi.

YOLUN KAPANMASI İŞLERİMİZİ ETKİLEDİ

Kitapçı dükkanında çalışan Veysel Çalışkan ise “Buradaki çökme ve çalışmalar nedeniyle yolun kapanması işlerimizi etkiledi. Sadece bizim değil bütün esnafın işleri olumsuz yönde etkilendi. Çünkü Ortaköy’ün en işlek caddesi burası. Olayın insanların az olduğu saatte sabah olması olası bir kazanın önüne geçti” dedi.

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