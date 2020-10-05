Ortalığı karıştıran iddia: Facebook Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı!

Sosyal medya yasası diğer bir deyiş ile sosyal medya düzenlemesi 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya sağlayıcılarına bazı yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülüklerden en dikkat çekeni ise 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını kapsıyordu. Düzenleme ile 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Sosyal medya platformlarının atayacağı temsilciler hayli merak edilirken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FACEBOOK TEMSİLCİ ATAMAYACAK İDDİASI

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabından Facebook'un temsilci kararı hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Akdeniz'in iddiasına göre Facebook, sosyal medya düzenlemesi kapsamında ''Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğuna'' uymayacak.

Twitter ve Google'ın ne yapacağı merak edilirken Facebook'un aldığı kararın diğer sosyal medya devlerinin kararlarını da etkileyeceğini düşünüyorum. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) October 5, 2020

Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in diğer bir iddiası ise Facebook dışındaki sosyal medya platformlarına yönelik. Akdeniz'e göre Facebook'un kararı, Google ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının kararlarına da etkileyebilir. Facebook'tan ise iddiaya karşılık henüz bir açıklama yapılmadı.