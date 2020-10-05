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Ortalığı karıştıran iddia: Facebook Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi ile 1 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya ağlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu geldi. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in iddiasına göre ise Facebook bu zorunluluğa uymayacak.

Ortalığı karıştıran iddia: Facebook Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı!

Sosyal medya yasası diğer bir deyiş ile sosyal medya düzenlemesi 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya sağlayıcılarına bazı yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülüklerden en dikkat çekeni ise 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını kapsıyordu. Düzenleme ile 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Sosyal medya platformlarının atayacağı temsilciler hayli merak edilirken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FACEBOOK TEMSİLCİ ATAMAYACAK İDDİASI

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabından Facebook'un temsilci kararı hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Akdeniz'in iddiasına göre Facebook, sosyal medya düzenlemesi kapsamında ''Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğuna'' uymayacak.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in diğer bir iddiası ise Facebook dışındaki sosyal medya platformlarına yönelik. Akdeniz'e göre Facebook'un kararı, Google ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının kararlarına da etkileyebilir. Facebook'tan ise iddiaya karşılık henüz bir açıklama yapılmadı.

FACEBOOK TEMSİLCİ ATAMAZSA NE OLACAK?

Facebook bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi diğer popüler sosyal medya platformlarını da bulunduruyor. Eğer Facebook Türkiye'ye bir temsilci atamazsa kademeli olarak yaptırımlar ile karşı karşıya kalacak. Sosyal medya platformu ilk olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uyarılacak. Facebook, temsilci bulundurmama kararını devam ettirirse idari para cezası alacak. Bu aşamadan sonra ise Facebook'u reklam yasağı, bant genişliği gibi diğer yaptırımlar bekleyecek.

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