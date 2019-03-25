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Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik'e hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrencilerin ördüğü atkı ve bereler ile yazdığı mektuplar, askeri birliklere gönderildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencilerin ördüğü atkı ve bereler ile yazdığı mektuplar, Mehmetçik'e gönderildi.

Kadirli Aydınoğlu Tufanbey Ortaokulu öğrencileri, "Öğrendik, ürettim, paylaşıyorum" projesi kapsamında tığ ve şiş kullanmadan, yoğurt ve boya kutularına ipler takarak, soğuk bölgelerde görev yapan askerler için atkı ve bere ördü.

Öğrencilerin ördüğü atkı ve bereler ile duygularını anlattıkları mektuplar, askeri birliklere ulaştırılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Okul Müdürü Sadık Ökten, vatani görevi yapan askerlerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla proje hazırlayan öğrencileri tebrik ettiğini söyledi.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Nurcan Yanalak ise öğrencilerin mektupları ile ördükleri atkı ve berelerin, askerlere büyük moral olacağını belirtti.

Öğrencilerden Aysu Ökten de vatani görevi yapan askerlerin soğukta ve zor şartlara görev yaptığını televizyonda gördüğünü, onlar için her zaman dua ettiğini dile getirdi.

Öğrenci Özgür Durmuş ise "Temin ettiğimiz boya ve yoğurt kutularından dokuma tezgahları oluşturduk. Ördüğümüz atkı ve berelerin askerlerimizi ısıtmasını istiyoruz. Onları çok seviyoruz." diye konuştu.

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