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Ortaokul öğrencisinden ihtiyaç sahiplerine anlamlı bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, katıldığı güzel ezan okuma yarışmalarında kazandığı 3 gram altını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği yetkililerine verdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, katıldığı güzel ezan okuma yarışmalarında kazandığı hediyeleri ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Mirza Yılmaz, çeşitli zamanlarda kendi okulu ile il genelinde düzenlenen güzel ezan okuma yarışmalarında dereceler elde etti.

Yarışmalarda üç gram altın hediye edilen Yılmaz, bunları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde mazlumlar bulunduğunu, kazandığı altınların mazlumlar için kullanılmasını istediğini söyledi.

Ödüllerini Suriye, Filistin, Yemen ve Arakan'daki mağdurlara bağışladığını dile getiren Yılmaz, bundan sonra da bu tür yarışmalarda aldığı hediyeleri, yine hayır için kullanacağını belirtti.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu ise Yılmaz'ı anlamlı davranışından ötürü kutladı.

Kendilerine emanet ettiği ödülleri, gereken yerlere ulaştıracaklarını aktaran Dağdelenoğlu, "Muhammed kardeşimiz bize ulaşarak bu hediyeyi mazlumlara ulaştırmamızı istedi. Biz de bu konuda ona yardımcı olacağımızı söyledik." dedi.

Yılmaz'ın, çok kıymetli bir şey yaptığını vurgulayan Dağdelenoğlu, "Gelinen süreçte ortaya çıkan maddiyatçılık ve çıkarcılık bizleri üzüyor. Mağdur ve mazlumu kendinden önce düşünen gençlik yetiştirmek önemli. Ancak bu şekilde geleceğimizi kurtarabiliriz. Muhammed kardeşimizin yaptığı bu yardım, sembolik anlamı olan, güzel bir yardım oldu. Böyle kıymetli bir kardeşimizi yetiştirdiği için ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu İnsan İHH İnsani Yardım Derneği Bozkurt temsilcisi Emrullah Kaygusuz da Yılmaz'a örnek davranışı için teşekkür ederek plaket verdi.

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