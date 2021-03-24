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Ortaokul sınavları hangi illerde yapılacak? Ortaokul sınavları ertelendi mi? MEB açıkladı!

24.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselerde sınav tarihlerinin güncellenmesinin ardından velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaokul kararına çevrildi. Ortaokul sınavları yüz yüze yapılacak mı? Ortaokul sınavları nasıl yapılacak? Sorusuna yanıt aranırken, beklenen açıklama MEB’den geldi. İşte, MEB’in 5,6,7’nci sınıfların sınav uygulaması hakkında yaptığı açıklama…

Ortaokul sınavları hangi illerde yapılacak? Ortaokul sınavları ertelendi mi? MEB açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ortaokul öğrencilerinin yüz yüze sınav yapıp yapmayacağına ilişkin detaylara yer verildi. Liselerde uygulanan sınav erteleme kararının ortaokullarda uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı, 5,6,7’nci sınıflarda 26 Mart tarihine kadar yapılamayan sınavların en erken 3 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu. İşte, ayrıntılar…

ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellendiğini duyurdu.

Alınan karara göre; Koronavirüs riski yüksek ve çok yüksek olan illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart 2021 tarihine kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs'a ertelenecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

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ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

  • Yüz yüze eğitime devam eden okullarda sınavlar okulda ve yüz yüze yapılacak,

  • Yüksek ve çok yüksek risk grubunda olan illerde ortaokulların 5,6,7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs

  • Pazartesi gününden önce yapılmayacak.

  • Salgının durumuna göre illerin risk durumunun değişmesi durumunda, güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce yüz yüze yapılabilecek.

    • YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

    İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

    ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

    Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.


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