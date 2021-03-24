Ortaokul sınavları hangi illerde yapılacak? Ortaokul sınavları ertelendi mi? MEB açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ortaokul öğrencilerinin yüz yüze sınav yapıp yapmayacağına ilişkin detaylara yer verildi. Liselerde uygulanan sınav erteleme kararının ortaokullarda uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı, 5,6,7’nci sınıflarda 26 Mart tarihine kadar yapılamayan sınavların en erken 3 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu. İşte, ayrıntılar…

ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellendiğini duyurdu.

Alınan karara göre; Koronavirüs riski yüksek ve çok yüksek olan illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart 2021 tarihine kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs'a ertelenecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?