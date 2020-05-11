HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ortaya çıkan iPhone 12 özellikleri şaşırtıyor!

Ortaya çıkan iPhone 12 özellikleri şaşırtıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

iPhone 12'nin özellikleri hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Apple'ın iOS 14 ile piyasaya süreceği iPhone 12'de yer alacak özellikler sizleri epey bir şaşırtabilir.

Ortaya çıkan iPhone 12 özellikleri şaşırtıyor!

iPhone 12 için artık geri sayım başladı desek yanlış olmaz. Zira, mayıs ayına gelmemiz ile birlikte Apple, çok yakın bir zamanda iPhone 12'nin üretimine başlayacak ve takvimler Eylül 2020'yi gösterdiğinde ise iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in yerini alacak yeni iPhone 12 modelleri sahneye çıkacak. Son zamanlarda yeni iPhone modelleri hakkında gelen sızıntılar çok. Ancak bunlardan bazıları spekülasyon ibaret. EverythingApplePro'nun paylaştığı bilgiler ise pek öyle değil.

PROMOTİON TEKNOLOJİSİ İPHONE 12 MODELLERİNE GELİYOR

EverythingApplePro, iPhone 12 için özel bir içerik hazırladı ve iPhone 12'de olması beklenen özellikleri tek tek sıraladı. Ünlü kanalın içeriğine göre iPhone 12 modellerinde benzeri çoğu telefonda görmediğimiz 120 Hz ekran teknolojisi yer alacak. Bu teknoloji Apple tarafından ProMotion olarak adlandırılacak. Bu teknolojinin iPhone 12'de yer alması maliyetten dolayı mümkün gözükmüyor. Buna göre ProMotion teknolojisi sadece iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te kullanılacak. Geçelim diğer bir özelliğe.

iphone 12 pro max-2

iPhone 12 modellerinin en çok merak edilen yanı, şüphesiz ki bataryaları. EverythingApplePro'ya göre iPhone 12 Pro Max modeli, 4.400 mAh veya üstü bir güce sahip olacak. Bu gerçekten iyi bir gelişme.

FACEID DEĞİŞECEK

Paylaşılan bilgiler, FaceID özelliğinin de artık yenileceğini müjdeliyor. Zira, iPhone kullanıcılarının en çok muzdarip olduğu konulardan biri FaceID. Hiçbir zaman TouchID kadar iyi bir performans sunamayan FaceID, iPhone 12 ile birlikte daha geniş görüş açısına sahip olacak ve yüz tanıma hızı artacak.

iphone 12 pro-3

EverythingApplePro'nun paylaştığı ve iPhone 12 hakkındaki tüm bilgileri içeren videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Unutmadan tekrar hatırlatalım; iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri Eylül ayında düzenlenecek Apple etkinliği ile duyurulacak. Tabi koronavirüs pandemisi izin verirse.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Yeni bir MagicBook dizüstü bilgisayar mı geliyor? Yeni bir MagicBook dizüstü bilgisayar mı geliyor?
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

İran kendi gemisini vurdu

İran kendi gemisini vurdu

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs etkisi: San Diego Comic-Con 2020 internete taşınacak!

Koronavirüs çok önemli bir etkinliği daha vurdu!

Yeni bir MagicBook dizüstü bilgisayar mı geliyor?

Yeni bir MagicBook dizüstü bilgisayar mı geliyor?

Samsung alternatif ödemeler konusunda kesin konuştu

Samsung alternatif ödemeler konusunda kesin konuştu

Tinder'dan 'ilginç' bilgi yarışması projesi!

Tinder'dan 'ilginç' proje! Bilginizi sınayacak

Lityum iyon pillere elveda diyebiliriz

'Şarjım çabuk bitiyor' diyenlere müjde! Tam 5 gün sürüyor

Nvidia, Nintendo için henüz yeni bir işlemci geliştirmedi

Nvidia, Nintendo için henüz yeni bir işlemci geliştirmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.