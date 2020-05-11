Ortaya çıkan iPhone 12 özellikleri şaşırtıyor!

iPhone 12 için artık geri sayım başladı desek yanlış olmaz. Zira, mayıs ayına gelmemiz ile birlikte Apple, çok yakın bir zamanda iPhone 12'nin üretimine başlayacak ve takvimler Eylül 2020'yi gösterdiğinde ise iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in yerini alacak yeni iPhone 12 modelleri sahneye çıkacak. Son zamanlarda yeni iPhone modelleri hakkında gelen sızıntılar çok. Ancak bunlardan bazıları spekülasyon ibaret. EverythingApplePro'nun paylaştığı bilgiler ise pek öyle değil.

PROMOTİON TEKNOLOJİSİ İPHONE 12 MODELLERİNE GELİYOR

EverythingApplePro, iPhone 12 için özel bir içerik hazırladı ve iPhone 12'de olması beklenen özellikleri tek tek sıraladı. Ünlü kanalın içeriğine göre iPhone 12 modellerinde benzeri çoğu telefonda görmediğimiz 120 Hz ekran teknolojisi yer alacak. Bu teknoloji Apple tarafından ProMotion olarak adlandırılacak. Bu teknolojinin iPhone 12'de yer alması maliyetten dolayı mümkün gözükmüyor. Buna göre ProMotion teknolojisi sadece iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te kullanılacak. Geçelim diğer bir özelliğe.

iPhone 12 modellerinin en çok merak edilen yanı, şüphesiz ki bataryaları. EverythingApplePro'ya göre iPhone 12 Pro Max modeli, 4.400 mAh veya üstü bir güce sahip olacak. Bu gerçekten iyi bir gelişme.