Ortaya çıktı: Apple yıllar önce düşünmüş! Satışa sunulsaydı pille çalışacaktı

HomePod'u piyasaya sürerek akıllı hoparlör konusunda adım atan Apple, son olarak HomePod mini'yi görücüye çıkardı. Şirket, pille çalışan bir akıllı hoparlör üretip, bunu piyasaya sürmeyi ise bildiğimiz kadarıyla düşünmedi. Ancak sürpriz bir şekilde Apple'ın yıllar önce bunu düşünmüş olduğu iddiası ortaya atıldı.

PROTOPİNİ GELİŞTİRMİŞ

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın bir zamanlar pille çalışan bir akıllı hoparlör fikrinin üzerinde durduğunu ve bir prototipini geliştirdiğinden bahsetti.

APPLE'IN ELİNDEKİ TEK KOZ: HOMEPOD MINI

Buna rağmen Apple, pille çalışan bir akıllı hoparlör duyurmadı. Şimdilik Apple'ın elindeki tek koz HomePod mini. Apple'ın sattığı tek akıllı hoparlör olan HomePod mini, her zaman bir güç kaynağına bağlı kalmak zorunda.

