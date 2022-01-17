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  4. Ortaya çıktı: Apple yıllar önce düşünmüş! Satışa sunulsaydı pille çalışacaktı

Ortaya çıktı: Apple yıllar önce düşünmüş! Satışa sunulsaydı pille çalışacaktı

17.01.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, bu ayın başlarında pille çalışan son hoparlörü olan Beats Pill+'ın üretimini durdurmuştu. Bu haberin ardından Apple'ın yıllar önce pille çalışan bir akıllı hoparlör fikrini tartıştığı ve prototipini bile geliştirdiği ortaya çıktı.

Ortaya çıktı: Apple yıllar önce düşünmüş! Satışa sunulsaydı pille çalışacaktı

HomePod'u piyasaya sürerek akıllı hoparlör konusunda adım atan Apple, son olarak HomePod mini'yi görücüye çıkardı. Şirket, pille çalışan bir akıllı hoparlör üretip, bunu piyasaya sürmeyi ise bildiğimiz kadarıyla düşünmedi. Ancak sürpriz bir şekilde Apple'ın yıllar önce bunu düşünmüş olduğu iddiası ortaya atıldı.

PROTOPİNİ GELİŞTİRMİŞ

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın bir zamanlar pille çalışan bir akıllı hoparlör fikrinin üzerinde durduğunu ve bir prototipini geliştirdiğinden bahsetti.

homepod

Apple HomePod'un fişini çektiApple HomePod'un fişini çekti

APPLE'IN ELİNDEKİ TEK KOZ: HOMEPOD MINI

Buna rağmen Apple, pille çalışan bir akıllı hoparlör duyurmadı. Şimdilik Apple'ın elindeki tek koz HomePod mini. Apple'ın sattığı tek akıllı hoparlör olan HomePod mini, her zaman bir güç kaynağına bağlı kalmak zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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