Ortaya çıktı! İşte ülkemizde en uygunu 76.999 TL'ye satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti

iPhone 15, uzun süren bekleyişin ardından geçen ay tanıtıldı. Birçok tüketici Apple'ın yeni iPhone modellerini satın aldı. iPhone 15'in Türkiye fiyatları ise (Apple'ın resmi fiyatları) 49.999 TL'den başlıyor, 92.999 TL'ye kadar çıkıyor. En üst seviye model olan iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 76.999 TL.

iPHONE 15 SERİSİNİN MALİYETLERİ ANALİZ EDİLDİ

Japon Nikkei ise Tokyo merkezli bir araştırma şirketi olan Fomalhaut Techno Solutions'ın yardımıyla eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in maliyetlerini analiz etti. Maliyet analizi için en küçük yerleşik depolama kapasitesine sahip modeller kullanıldı.

YÜZDE 12'LİK ARTIŞ

Nikkei'nin haberine göre, 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen bir telefoto kameraya ve en son 3 nanometre işleme teknolojisi kullanılarak üretilen yeni tasarlanmış bir işlemciye sahip en üst seviye 15 Pro Max'in tahmini üretim maliyeti, 2022'de piyasaya sürülen 14 Pro Max modeline göre %12'lik bir artışla 558 dolar oldu. Max serisi için parça maliyetlerinin 2018-2021 döneminde 400 ila 450 dolar arasında değiştiği belirtildi.

"PERFORMANS ARTIŞI MALİYET ARTIŞLARINI BERABERİNDE GETİRDİ"

Haberde sözlerine yer verilen Fomalhaut CEO'su Minatake Kashio, cihazların performansını kolayca yükseltmek için mümkün olan tüm adımların 2021 yılına kadar atıldığına dikkat çekti. Kashio sonuç olarak, performansı herhangi bir şekilde artırmanın kaçınılmaz olarak maliyet artışlarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Söz konusu haberde geçen yıl, bileşen maliyetlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık %20 arttığı ve bu eğilimin son modellerde de devam ettiği cümlesine yer verildi.

14 PRO MAX'E GÖRE 1 PUANLIK BİR ARTIŞLA %47'YE ULAŞTI

Aynı habere göre 15 Pro Max'in maliyet-fiyat oranı ya da parçaların maliyetinin telefonun fiyatına bölünmesi, 14 Pro Max'e göre 1 puanlık bir artışla %47'ye ulaştı. 3x'ten 5x optik yakınlaştırmaya evrilen telefoto kameranın maliyeti 30 dolara çıkarak 2022'de piyasaya sürülen 14 Pro Max'inkinden 3,8 kat daha yüksek oldu. Aynı zamanda haberde daha yüksek maliyetin, lensi küçük tutarken odak uzaklığını artıran bir yapı için ödendiği söylendi.

Habere göre;

Hafif ve dayanıklı titanyumdan üretilen yeni çerçeve, geleneksel paslanmaz çelik çerçeveye kıyasla %43 daha pahalı ve 50 dolar.

Şirket içinde tasarlanan ve en üst seviye Pro Max ve Pro modellerine monte edilen en yeni A17 Pro çipin fiyatı ise, geçen sonbaharın en üst seviye modellerinde kullanılan A16'ya göre %27'lik bir artışla 130 dolar.

Apple'ın kendi tasarladığı çiplerinin üretimini Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) şirketine yaptırdığına dikkat çekilen haberde, son derece ince devre oluşumu için gerekli olan EUV litografi makinelerinin fiyatlarının yükseldiği ve bunun da daha pahalı çiplere yol açtığı belirtildi.

Öte yandan, dahili depolama için kullanılan NAND flash bellek yongalarının fiyatlarının zayıf talep nedeniyle düştüğü, en düşük fiyatlı 15 Pro Max modelinin, 14 Pro Max'in iki katı olan 256 gigabayt bellekle donatıldığı, ancak maliyetinin yalnızca %5 daha pahalı olduğu aktarıldı.

ANALİSTLER ŞAŞIRDI

Buna ek olarak, çeşitli hizmetlerin fiyatları küresel çapta artarken, analistlerin Apple'ın en üst seviye model hariç, en yeni iPhone'larının ABD fiyatlarını korumasına şaşırdığı bildirildi.

Ancak haberde, Apple artan maliyetleri tüketicilere yansıtmamaya devam ederse, şirketin kârlılığının eninde sonunda etkileceği iddiasında bulunuldu.

GÖZLER iPHONE 16 SERİSİNE ÇEVRİLDİ

Habere göre Fomalhaut CEO'su Kashio, Apple'ın önümüzdeki yıl Pro Max dışındaki modellerle fiyatları yükseltmeyi deneyebileceğini söyledi.

Hal böyle olunca, teknoloji devinin iPhone 16 için fiyatlandırma stratejisi her zamankinden daha fazla merak edilmeye başlandı.





