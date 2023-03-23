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ORUÇ AÇMA DUASI: Oruç nasıl açılır, oruç açılırken nasıl niyet edilir? İftarda okunacak dua Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

23.03.2023 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç açma duası okunuşu ve Türkçe anlamı merak ediliyor. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği ramazan ayında oruç ibadeti gerçekleştirilecek. İftarda oruç açılırken okunacak dualar ve anlamları da sorgulanmaya başladı. 29 günlük oruç tutma dönemi, aile bireylerini bir araya getiren lezzetli sofralarla geçmektedir. Oruç açma duası iftara başlamadan önce yapılmaktadır. Peki, Oruç nasıl açılır, oruç açılırken nasıl niyet edilir? İftarda okunacak dualar nedir?

ORUÇ AÇMA DUASI: Oruç nasıl açılır, oruç açılırken nasıl niyet edilir? İftarda okunacak dua Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Ramazan ayında yapılan oruç ibadetiyle beraber iftarda okunacak dualar gündeme geldi. Bu sene 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayan ramazan ayı, 21 Nisan 2023 Cuma günü son bulacak. Ramazan ayında milyonlarca Müslüman vatandaş dualar eşliğinde oruç, teravih namazı gibi ibadetlerini yerine getirecek. İftar açılırken okunacak duaların Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı merak ediliyor. Yemek ve iftar duası yemeklere kavuşmanın, Allah rızası için oruç tutmanın karşılığı dilden ve kalpten dökülen dualardır.

ORUÇ NASIL AÇILMALIDIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

oruç hurma

ORUÇ AÇMA DUASI

İftar duası: "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlrımı bağışla!"

Yemek duası: "Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı:

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

ramazan bayramı

Oruç açmadan önce edilen duaların sevabı büyüktür. Oruç açarken edilen dua acele etmeden, duanın manevi değeri de gözetilerek okunmalıdır. Eğer duanızı Arapça etmek isterseniz, din alimlerinin de sıkça dile getirdiği şu duayı söyleyebilirsiniz:

Okunuşu:

“Allahümme yâ vâsi’al-mağfireh iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb.”

Anlamı:

“Ey mağfireti çok geniş olan Allah’ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, ana babamı, hocamı, erkek ve kadın bütün müminleri affet!”

İlk lokmanızı aldıktan sonra ise şu duayı edebilirsiniz:

Okunuşu:

“Zehebezzama’ vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ.”

Anlamı:

Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk. (İbni Mace)

cami dua

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ORUÇ AÇMA DUASI

“Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim.”

Anlamı:

“Yâ Rabbî, rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim, ibadetimi kabul et! Elbette sen, her şeyi işiten ve bilensin.” (Ebu Davud)


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