Oruç ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının başlangıç tarihi duyuruldu. Mübarek üç aylardan Ramazan ayının başlangıcı ile Müslüman alemi oruç tutmaya başlayacak. İşte, Ramazan ayı başlangıç tarihi!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2021 Ramazan ayı takvimi şöyle: