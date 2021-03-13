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Oruç ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

13.03.2021 23:12 | Son Güncelleme:
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Oruç ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

11 Ayın Sultanı Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kaldı. Oruç döneminin başlaması ile pek çok Müslüman dini gereklilikleri yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının 2021 yılı başlangıç ve bitiş tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının başlangıç tarihi duyuruldu. Mübarek üç aylardan Ramazan ayının başlangıcı ile Müslüman alemi oruç tutmaya başlayacak. İşte, Ramazan ayı başlangıç tarihi!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2021 Ramazan ayı takvimi şöyle:

  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

  • Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

  • Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
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