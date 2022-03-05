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Oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak? Oruç hangi güne denk geliyor?

05.03.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı olan Ramazan için geri sayım başladı. Yardımlaşmanın arttığı Ramazan'da aynı zamanda Müslümanlar bol bol dua ediyor ve Allah rızası için oruç tutuyor. Müslümanlar tarafından önemli olan oruç vaktinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 dini günler takvimini yayımladı. Böylelikle oruç vaktinin hangi gün idrak edeceği belli oldu. İşte Diyanet 2022 dini günler takvimi...

Oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak? Oruç hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar her yıl Ramazan ayında açların halinden anlamak, nefsini terbiye etmek ve sevap kazanmak için oruç tutar. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Peki oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak? Oruç hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

Oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak? Oruç hangi güne denk geliyor?

2022 RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yılın ilk orucu 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutulacak. 2 Nisan, Ramazan Ayı'nın ilk gününe denk gelecek. 1 Mayıs 2022'de Ramazan Ayı sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefe gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü Mayıs 2022 Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs 2022 Salı, 3. günü 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü idrak edecek.

Oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak? Oruç hangi güne denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk gelecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 17 Mart 2022'de idrak edecek.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Cemaziyelahir 1. günü : 4 Ocak 2022
Receb 1. günü: 2 Şubat 2022
Regaib Kandili : 3 Şubat 2022
Miraç Kandili : 27 Şubat 2022
Şaban 1. günü : 4 Mart 2022
Berat Kandili : 17 Mart 2022
Ramazan 1. günü : 2 Nisan 2022
Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022
Ramazan Bayramı Arefe günü : 1 Mayıs 2022
Ramazan Bayramı 1. günü : 2 Mayıs 2022
Ramazan Bayramı 2. günü : 3 Mayıs 2022
Ramazan Bayramı 3. günü : 4 Mayıs 2022
Zilkade 1. günü : 31 Mayıs 2022
Zilhicce 1. günü : 30 Haziran 2022
Kurban Bayramı Arefe günü : 8 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 1. günü : 9 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 2. günü : 10 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 3. günü : 11 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 4. günü : 12 Temmuz 2022
Muharrem 1. günü : 30 Temmuz 2022
Aşure Günü : 8 Ağustos 2022
Safer 1. günü : 28 Ağustos 2022
Rebiülevvel 1. günü : 27 Eylül 2022
Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022
Rebiülahir 1. günü : 27 Ekim 2022
Cemaziyelevvel 1. günü : 26 Kasım 2022
Cemaziyelahir 1. günü : 24 Aralık 2022

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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