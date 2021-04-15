Oruç tutanlar kan bağışı yapabilir mi? Kan vermek orucu bozar mı?

Hem dünyanın hem de Türkiye’nin bu pandemi döneminde oldukça zor günler geçirdiğini söyleyen Dr. İbrahim Dedemehmet, kan stoklarında ciddi bir azalış olduğunu ifade etti. Ramazan ayında kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar ise “Kan vermek orucu bozar mı?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Bizde sizler için haberimizde Ramazan ayında oruçlu vatandaşlarımız için kan bağışı detaylarını derledik.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Kan bağışı kampanyalarının da Ramazan Ayı boyunca devam edeceğini ifade eden Dedemehmet, “Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca sürecek. Daha çok akşam üstü başlayarak, iftardan sonra gece 23.00’e kadar devam edecek. Ramazanda da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Ramazanda oruç tutanlar da iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek 1-1,5 saat geçtikten sonra rahatla kan bağışında bulunabilirler. Bu bağışıklıklarını düşürmez ya da vücutlarını etkilemez” diye konuştu.

KAN VERMEK İNSANIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEMEZ

Kızılay Kan Bağış Merkezi’nde görevli Dr. İbrahim Dedemehmet, hem dünyanın hem de Türkiye’nin pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Dünya genelinde bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu zor süreçte kan bağışında ciddi azalmalar oldu. Kan stoklarımız kritik seviyelere düştü. Yoğun bakımda, acil ameliyatlarda veya kazalar sonucunda kan bekleyen hastalarımız mevcut. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 19-60 yaş arası tüm sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilir. Burada kan vermek isteyenleri kontrolden geçirdikten sonra bağışlarını alıyoruz. Pandemiden kaynaklı ‘kan verirsem bağışıklık sistemim zayıflar mı?’ veya ‘bana bir sıkıntısı ya da zararı olur mu?’ diye insanların aklına sorular geliyor. Ama böyle bir şey mümkün değil. Kan vermek insanın bağışıklık sistemini etkilemez. Bağışta bulunmasının bir zararı yoktur. Pandemiden kaynaklı tüm tedbirlere özen gösteriyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriyoruz. Kan bağışı çadırlarımıza da belirli sayıda vatandaşımızı alıyoruz. Bu konuda içleri rahat olsun, herhangi bir endişeye kapılmasınlar” dedi.