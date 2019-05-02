KADIN

Oruç tutmanın vücuda ne gibi faydaları var, neler yemeli, neler yememeliyiz?

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 02.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Benim için en özel aylardan biridir Ramazan. Aslında tüm insanlığa armağan edilmiş bir şifa ayı olarak görüyorum. Hem bedensel hem de ruhsal bir şifa.. Nefse hakim olabilmek, sabırlı, güzel niyetlerde olmak ve bedensel olarak arınmak. Birçok duyguyu beraberinde barındırıyor.

Oruç tutmanın vücuda ne gibi faydaları var, neler yemeli, neler yememeliyiz?

Oruç tutmanın vücuda ne gibi faydaları var peki? Vücudumuzu dinlendiririz ve detoks mekanizmasının daha aktif çalışmasını sağlarız. Uzun süreli açlıklarda GHRELIN hormonu baskılanarak iştah mekanizması kontrol altına alınıyor ve vücudumuz temizlenme sürecini daha verimli yapmış oluyor. Yani detoksifiye için açlık şart! (Ateşlendiğimizde iştahımızın kapanması da örnek verilebilir) 

Aç kalmak sandığım kadar korkutucu değilmiş dediğinizi duyar gibiyim.  Mesele sadece bu süreci sağlıklı şekilde tamamlayabilmek..
 

  • Sahurda midenizi depo gibi kullanmak yerine akıllı seçimler yaparak hem doygunluğunuza hem de susuzluğunuza iyi gelecek seçimler yapmak
  • İftarda uzun süren açlığın üzerine hızlıca her şeyden yemek yerine dinlenerek, çiğneyerek ve hazmı kolay besinleri tüketmek.
     
    Neler yemeliyim/ yememeliyim derseniz, ufak ipuçları vermek istiyorum.

1

NELER YEMELİYİM, NELER YEMEMELİYİM?
 
1.Sağlıklı yağlar, sahurda tok kalmanızı sağlayacaktır. (Çiğ fındık, ceviz, badem, zeytin, hindistan cevizi yağı.)   
2.Peynir ve türevleri, bal, reçel, salam, sosis gibi besinleri sahurda tüketmenizi önermiyorum. 
3.Sahurda içtiğiniz litrelerce suyun gün içindeki susamanızla bir alakası yoktur. Önemli olan vücuttan su atacak besinleri tüketmemek ve iftardan sahura yeterli su miktarını içebilmek! 
4.İftarda bol bol sebze ve yeşillik tüketmek sindiriminizi kolaylaştıracaktır.
5.Çok çiğnemek ve yavaş yemek yemek kabızlık, şişlik gibi problemleri önleyecektir.
6.Bu süreçte alacağınız bazı suplementler enerjinizi koruyacaktır. Lütfen bilinçsizce almayın ve bir uzmana danışın.
Şifa ayı olarak geçirebilmek dileğiyle,

Dyt.Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

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Anahtar Kelimeler:
ramazanda beslenme oruç tutmanın faydaları

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