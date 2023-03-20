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Oruç tutmaya kaç gün kaldı? Hangi gün sahura kalkıyoruz, ilk oruç ne zaman? 11 ayın sultanı için geri sayım

20.03.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç tutma ibadetinin yerine getirileceği mübarek ay bu yıl 29 gün sürecek. Oruç riyânın en az karışacağı bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılmıştır. Peki, Oruç tutmaya kaç gün kaldı? Hangi gün sahura kalkıyoruz, ilk oruç ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Oruç tutmaya kaç gün kaldı? Hangi gün sahura kalkıyoruz, ilk oruç ne zaman? 11 ayın sultanı için geri sayım

İlk sahur ve ilk oruç hakkında araştırmalar hız kazandı. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak anlamına geliyor. Oruç, Peygamberimizin hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm’ın beş şartından biridir. Peki, Oruç tutmaya kaç gün kaldı? Hangi gün sahura kalkıyoruz, ilk oruç ne zaman? İşte 11 ayın sultanı Ramazan ayı hakkında tüm merak edilenler...

ORUÇ TUTMAYA KAÇ GÜN KALDI?

Bu yıl ilk oruç 23 Mart 2023 Perşembe günü tutulacak. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek.

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HANGİ GÜN SAHURA KALKIYORUZ, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 22 Mart Çarşamba günü de ilk teravih namazı kılınacak.

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RAMAZAN AYI NEDEN ÖNEMLİ?

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

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