Oruçluyken banyo yapılır mı? Yıkanmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

Oruçluyken banyo yapılır mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı boyunca ibadetlerini doğru ve eksiksiz yapmak isteyen vatandaşlar ile konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler Oruçluyken banyo yapılır mı? Yıkanmak orucu bozar mı? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın soruya ilişkin yanıtı ve yayımladığı bilgileri sizler için derledik.

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruç tutan kişinin yıkanması sebebiyle oruç bozulmaz. Yani ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruç bozulmaz.

YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

Yıkanmak orucu bozmaz. Hazreti Âişe ve Ümmü Seleme, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir.

Ağız ve burundan mideye su kaçırmamak kaydıyla oruçluyken yıkanılmasında sakınca yoktur.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

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