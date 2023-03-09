Böbrek taşı rahatsızlığı ve damardan radyoaktif madde almak zorunda olan vatandaşlar orucu bozan halleri araştırıyor. Bazı sağlık sorunlarının oruç tutmaya engel olması, oruç tutmak isteyen müminleri meraklandırıyor. Peki Oruçluyken böbrek taşı kırdırılır mı? Damardan alınan radyoaktif maddeler orucu bozar mı? Ayrıntılar haberimizde...

ORUÇLUYKEN BÖBREK TAŞI KIRDIRILIR MI?

Oruçlu olan bir kimsenin, vücuduna gıda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek taşı kırdırmasıyla orucu bozulmaz. Bu operasyon esnasında böbreklere kan akması da orucu bozmaz.

DAMARDAN ALINAN RADYOAKTİF MADDELER ORUCU BOZAR MI?

Bazı hastalıkların teşhisi amacıyla hastalara damar yoluyla besleyici niteliği olmayan radyoaktif maddenin verilmesi orucu bozmaz. Çünkü bu şekilde verilen söz konusu madde besleyici ve vücudu kuvvetlendirici mahiyet taşımamaktadır.



