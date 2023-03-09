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Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Cünüp iken tutulan oruç tutulur mu?

09.03.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan için geri sayım başladı. 23 Mart'ta idrak edecek Ramazan ayı için araştırmalar hız kazandı. Eşlerin oruçluyken cinsel ilişkiye girip giremeyeceği sorgulanıyor. Detaylar Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde yer aldı. Peki eşlerin oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Cünüp iken tutulan oruç tutulur mu? İşte detaylar...

Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Cünüp iken tutulan oruç tutulur mu?

Ramazan 23 Mart'ta idrak edecek. On bir ayın sultanı Ramazan için Müslümanlar hazırlıklara başladı. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede oruç için sahura kalkılacak. İslam aleminin oruç ve ibadetle geçireceği bu mübarek ayda orucu bozan durumlar araştırılıyor. Peki eşlerin oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Cünüp iken tutulan oruç tutulur mu? İşte detaylar...

ORUÇLUYKEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLİR Mİ?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

CÜNÜP İKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

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