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Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Ramazan'da iğne vurdurmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

02.04.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Peki bu süre zarfında Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Ramazan'da iğne vurdurmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Ramazan'da iğne vurdurmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu kapsamda Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Ramazan'da iğne vurdurmak orucu bozar mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ORUÇLUYKEN KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeyler sebebiyle bozulur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu iler ilgili yayımladığı bilgi şu şekilde:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz."

RAMAZAN'DA İĞNE VURDURMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada "Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir." ifadelerine yer verildi.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Ramazan
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