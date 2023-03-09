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Orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

09.03.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanların ibadetle geçireceği bu hayırlı ayda orucu bozan şeylerin neler olduğu araştırılıyor. Din İşleri Kurulu sayfasında konuya ilişkin açıklayıcı ifadeler yer aldı. Peki orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? İşte detaylar...

Orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Ramazan bu sene 23 Mart'ta idrak edecek. Müslümanların oruç ve ibadetle geçirecekleri bu önemli ayda orucu bozacak durumların hangileri olduğu merak ediliyor. Peki orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Oruçluyken yemek yemek, bir şeyler içmek orucu bozuyor. İşte detaylar...

Orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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