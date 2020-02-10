Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı heyecanı başladı

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenleniyor.

Oscar Ödül Töreni başlamadan önce ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle geceye giriş yaptığı kırmızı halı geçit töreni başladı.

Gece boyunca kazananları ve gelişmeleri bu sayfamızda güncelleyeceğiz. Aşağıda aday listesini bulabilirsiniz.

Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni'nin 92'incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşiyor.

Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi'ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı.

Kırmızı halının öne çıkan isimlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Aday listesi

En iyi film:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite (Parazit)

En iyi erkek oyuncu:

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

En iyi kadın oyuncu:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time... in Hollywood

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

En iyi yönetmen:

The Irishman - Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

1917 - Sam Mendes

Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon-ho

En iyi uyarlama senaryo:

The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Phillips & Scott Silver

Little Women - Greta Gerwig

The Two Popes - Anthony McCarten

En iyi özgün senaryo:

Knives Out - Rian Johnson

Marriage Story - Noah Baumbach

1917 - Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon Ho & Han Jin Won

En iyi animasyon:

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

En iyi belgesel:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Yabancı dilde en iyi film:

Corpus Christi - Poland

Honeyland - North Macedonia

Les Miserables - France

Pain and Glory - Spain

Parasite - South Korea

En iyi sinematografi:

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once Upon a Time... in Hollywood - Robert Richardson

En iyi kostüm tasarımı:

The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips

En iyi film kurgusu:

Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Yang Jinmo

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker

Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou

Judy - Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White

1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole

En iyi özgün müzik:

Joker - Hildur Guðnadóttir

Little Women - Alexandre Desplat

Marriage Story - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams

En iyi özgün şarkı:

I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)

(I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)

I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)

Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)

Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)

En iyi yapım tasarımı:

The Irishman - Bob Shaw & Regina Graves

Jojo Rabbit - Ra Vincent & Nora Sopková

1917 - Dennis Gassner & Lee Sandales

Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh

Parasite - Lee Ha Jun & Cho Won Woo

En iyi ses kurgusu:

Ford v Ferrari - Donald Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney & Rachael Tate

Once Upon a Time... in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker - Matthew Wood & David Acord

En iyi ses miksajı:

Ad Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson & Mark Ulano

Ford v Ferrari - Paul Massey, David Giammarco & Steven A Morrow

Joker - Tom Ozanich, Dean Zupancic & Tod Maitland

1917 - Mark Taylor & Stuart Wilson

Once Upon a Time... in Hollywood - Michael Minkler, Christian P Minkler & Mark Ulano

En iyi görsel efekt:

Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken & Dan Sudick

The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser & Stephane Grabli

The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones & Elliot Newman

1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler & Dominic Tuohy

Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy

En iyi kısa animasyon:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

En iyi kısa belgesel:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

En iyi kısa film: