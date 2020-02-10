Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı heyecanı başladı

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenleniyor. Oscar Ödül Töreni başlamadan önce ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle geceye giriş yaptığı kırmızı halı geçit töreni başladı. Gece boyunca kazananları ve gelişmeleri bu sayfamızda güncelleyeceğiz.
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenleniyor.
Oscar Ödül Töreni başlamadan önce ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle geceye giriş yaptığı kırmızı halı geçit töreni başladı.
Gece boyunca kazananları ve gelişmeleri bu sayfamızda güncelleyeceğiz. Aşağıda aday listesini bulabilirsiniz.
Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni'nin 92'incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşiyor.
Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi'ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı.
Kırmızı halının öne çıkan isimlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Aday listesi
En iyi film:
Ford v Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once Upon a Time... in Hollywood
Parasite (Parazit)
En iyi erkek oyuncu:
Antonio Banderas - Pain and Glory
Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood
Adam Driver - Marriage Story
Joaquin Phoenix - Joker
Jonathan Pryce - The Two Popes
En iyi kadın oyuncu:
Cynthia Erivo - Harriet
Scarlett Johansson - Marriage Story
Saoirse Ronan - Little Women
Charlize Theron - Bombshell
Renee Zellweger - Judy
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins - The Two Popes
Al Pacino - The Irishman
Joe Pesci - The Irishman
Brad Pitt - Once Upon a Time... in Hollywood
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Kathy Bates - Richard Jewell
Laura Dern - Marriage Story
Scarlett Johansson - Jojo Rabbit
Florence Pugh - Little Women
Margot Robbie - Bombshell
En iyi yönetmen:
The Irishman - Martin Scorsese
Joker - Todd Phillips
1917 - Sam Mendes
Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino
Parasite - Bong Joon-ho
En iyi uyarlama senaryo:
The Irishman - Steven Zaillian
Jojo Rabbit - Taika Waititi
Joker - Todd Phillips & Scott Silver
Little Women - Greta Gerwig
The Two Popes - Anthony McCarten
En iyi özgün senaryo:
Knives Out - Rian Johnson
Marriage Story - Noah Baumbach
1917 - Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns
Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino
Parasite - Bong Joon Ho & Han Jin Won
En iyi animasyon:
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4
En iyi belgesel:
American Factory
The Cave
The Edge of Democracy
For Sama
Honeyland
Yabancı dilde en iyi film:
Corpus Christi - Poland
Honeyland - North Macedonia
Les Miserables - France
Pain and Glory - Spain
Parasite - South Korea
En iyi sinematografi:
The Irishman - Rodrigo Prieto
Joker - Lawrence Sher
The Lighthouse - Jarin Blaschke
1917 - Roger Deakins
Once Upon a Time... in Hollywood - Robert Richardson
En iyi kostüm tasarımı:
The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson
Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo
Joker - Mark Bridges
Little Women - Jacqueline Durran
Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips
En iyi film kurgusu:
Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland
The Irishman - Thelma Schoonmaker
Jojo Rabbit - Tom Eagles
Joker - Jeff Groth
Parasite - Yang Jinmo
En iyi makyaj ve saç tasarımı:
Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker
Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou
Judy - Jeremy Woodhead
Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White
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