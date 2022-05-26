Osman Bey'in Bala Hatun'dan kaç çocuğu oldu? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? Bala Hatun'un kaç çocuğu var?

Tarihte önemli bir yere sahip Osman Bey hayatı ve çocukları araştırılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin tarihi kaynaklara göre iki eşi bulunmaktadır. Dizide de uyarlandığı gibi Malhun ve Bala Hatun'la evlilik yapan Osman Gazi'nin 8 çocuğu olmuştur. Kuruluş Osman dizisinin izleyenleri "Osman Beyin çocukları kimlerdir? Osman Bey'in Bala ve Malhun Hatun'dan kaç çocuğu oldu?" sorularına bu akşam yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar...
Osman Bey'in 8 tane çocuğu olduğu biliniyor. Osman Gazi'nin 1 tane kız çocuğu vardır. Diğer çocukları erkektir.
Osman Gazi'nin çocuklarının isimleri ; Orhan Gazi, Alaeddin Bey, Fatma Hatun, Melik Bey, Pazarlı Bey, Çobanbey, Hamid Bey, Savcı Bey'dir.
Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alaeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.
Orhan Gazi,(Malhun Hatun'dan)
Alâeddin Bey, (Bala Hatun'dan)
Fatma Hatun,(Malhun Hatun'dan)
Çobanbey,(Malhun Hatun'dan)
Pazarlı Bey,(Malhun Hatun'dan)
Melik Bey,(Malhun Hatun'dan)
Hamid Bey,(Malhun Hatun'dan)
Savcı Bey(Malhun Hatun'dan)
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