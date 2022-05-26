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Osman Bey'in Bala Hatun'dan kaç çocuğu oldu? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? Bala Hatun'un kaç çocuğu var?

26.05.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Bey ve Bala Hatun gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yapımı Kuruluş Osman dizisiyle beraber tarihte Osman Beyin çocukları da gündeme geldi. Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman Bey tarihte Malhun ve Bala Hatun'la olmak üzere iki evlilik yaptı ve bu iki evlilikten çocukları dünyaya gelmiştir. Osman Beyin çocukları kimlerdir? Osman İşte detaylar!

Osman Bey'in Bala Hatun'dan kaç çocuğu oldu? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? Bala Hatun'un kaç çocuğu var?

Tarihte önemli bir yere sahip Osman Bey hayatı ve çocukları araştırılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin tarihi kaynaklara göre iki eşi bulunmaktadır. Dizide de uyarlandığı gibi Malhun ve Bala Hatun'la evlilik yapan Osman Gazi'nin 8 çocuğu olmuştur. Kuruluş Osman dizisinin izleyenleri "Osman Beyin çocukları kimlerdir? Osman Bey'in Bala ve Malhun Hatun'dan kaç çocuğu oldu?" sorularına bu akşam yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar...

OSMAN GAZİ'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Osman Bey'in 8 tane çocuğu olduğu biliniyor. Osman Gazi'nin 1 tane kız çocuğu vardır. Diğer çocukları erkektir.

OSMAN GAZİ'NİN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ NELERDİR?

Osman Gazi'nin çocuklarının isimleri ; Orhan Gazi, Alaeddin Bey, Fatma Hatun, Melik Bey, Pazarlı Bey, Çobanbey, Hamid Bey, Savcı Bey'dir.

Osman Bey'in Bala Hatun'dan kaç çocuğu oldu? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? Bala Hatun'un kaç çocuğu var?

BALA HATUN'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alaeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.

Osman Bey'in Bala Hatun'dan kaç çocuğu oldu? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? Bala Hatun'un kaç çocuğu var?

OSMAN BEY'İN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ NELERDİR?

Orhan Gazi,(Malhun Hatun'dan)

Alâeddin Bey, (Bala Hatun'dan)

Fatma Hatun,(Malhun Hatun'dan)

Çobanbey,(Malhun Hatun'dan)

Pazarlı Bey,(Malhun Hatun'dan)

Melik Bey,(Malhun Hatun'dan)

Hamid Bey,(Malhun Hatun'dan)

Savcı Bey(Malhun Hatun'dan)

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Anahtar Kelimeler:
Osman Gazi Kuruluş Osman dizisi
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