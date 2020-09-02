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Osman Çilenti kimdir, nereli? İmam Osman Çilenti neden öldü, müftülükle arasında nasıl sorun vardı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 07:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Burçalık (Daralıx) köyünde imamlık yapan Osman Çilenti koronavirüse bağlı kalp krizi geçirerek evinde hayatını kaybetti. Osman Çilenti'nin ölümünün ardından eşinin yaptığı açıklamalar gündem oldu. Koronavirüslü cenazeleri koruyucu elbise olmadan yıkatılması istenen Osman Çilenti kimdir? Osman Çilenti'nin ölüm nedeni kalp krizi mi?

Osman Çilenti kimdir, nereli? İmam Osman Çilenti neden öldü, müftülükle arasında nasıl sorun vardı?

Siverek'e bağlı Burçalık Köyünde iki yıldır imamlık yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti'nin iddialara göre müftülükle arasında sorunlar vardı. Koronavirüslü cenazeleri koruyucu elbise olmadan yıkatılması istenen Osman Çilenti kimdir? Osman Çilenti'nin ölümünün ardından eşinin yaptığı müftülük açıklaması gündem oldu. Osman Çilenti nasıl hayatını kaybetti, müftülükle sorunları neydi?

İMAM OSMAN ÇİLENTİ KİMDİR?

44 yaşında olan Osman Çilenti iki yıldır Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Burçalık (Daralıx) köyünde imamlık yaptıktan sonra müftülükle bazı sorunlar yaşadı. Köyden ilçeye tayin isteyen Osman Çilenti'nin talebine olumlu yanıt gelmedi fakat başka imamlar tayin edildi. İkha'da yer alan haberde eşi Rahime Çilenti'nin anlattıklarına göre Osman Çilenti müftülükteki bazı usulsüzlüklere karşı çıktığı için müftülük tarafından koronavirüslü cenazelerin yıkanması için köyden ilçeye çağrılıyordu. Rahime Çilenti eşinin korunma kıyafeti olmasan cenaze yıkamaya zorlandığı için koronavirüs bulaştığını ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini aktardı.

osmançilenti.

OSMAN ÇİLENTİ KORUYUCU KIYAFET İSTEMİŞ

Rahime Çilenti'nin iddasına göre aralarında usulsüzlük ve tayin krizi çıktıktan sonra Osman Çilenti'nin görev yaptığı camiye müftülük tarafından elektrik ve miras sorunu gibi bahanelerle sürekli görevli gönderilirek Osman Çilenti hakkında tutanak tutulmaya başlanmış ve 2 defa soruşturma başlatılmış. Osman Çilenti neden öldü araştıranlar için Rahime Çilenti eşinin koronavirüslülerin cenazesini yıkamak için koruyucu kıyafet talep ettiğini fakat talebinin olumlu karşılanmadığını belirterek, koronavirüse yakalandığını da aktardı. Virüsten dolayı hayatını kaybeden insanların nasıl yıkanacağını bilmediğini söyleyen ve eğitim almak isteyen Osman Çilenti'ye koruyucu kıyafet ve eğitim talebi müftülükten reddedildiği gibi zorla köyden ilçeye çağrılarak virüslü cenaze yıkattırılmaya devam edilmiş. Uzun bir süre koronavirüsten ölenlerin cenazesini yıkadıktan sonra Osman Çilenti'ye de virüs bulaşmış.

OSMAN ÇİLENTİ POZİTİF TESTİNİ MÜFTÜLÜĞE GÖNDERMİŞ AMA...

Müftülük açıklamalarında imamların koronavirüslü cenazeleri yıkama görevini gönüllü yaptığını belirtse de birçok imam koruyucu kıyafet olmadan cenaze yıkamaya karşı çıkmış. Osman Çilenti koronavirüs testi yaptırdıktan sonra pozitif çıkan sonucunu müftülüğe bildirmiş. Hasta olmasına rağmen Osman Çilenti'yi tekrar virüslü cenaze yıkamaya çağırmışlar. Koronavirüs olduğunu müftülük şefine inandıramayan Osman Çilenti için “Osman yalan söylüyor. Sırf gelip cenazeyi yıkamasın diye uydurmuş bunları” diyerek hakkında asılsız söylentiler de yayılmış.
Hasta yatağında yatarken önceki suçlamalar ve soruşturmalardan dolayı sürekli aranan Osman Çilenti hastayken de çektiği eziyet bitmemiş.
Koronavirüse bağlı kalp krizinin ardından hayatını kaybeden Osman Çilenti'nin cenazesine ne müftülük görevlileri gelmiş ne de baş sağlığı mesajı yayınlamış.

osman çilenti..

OSMAN ÇİLENTİ'NİN ÖLÜMÜ HAKKINDA ARAŞTIRMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplandırması için verilen soru önergesinde Osman Çilenti’nin eşi Rahime Çilenti’nin iddialarına yer verildi.

Soru önergesinde; “İmam Osman Çilenti, 15 imam ile beraber Coronavirus’ten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazesini yıkamakla görevlendirildi; ancak kendisi kırsal mahallelerden görevlendirilen tek personeldi ve virüsten ölenlerin cenazelerinin nasıl yıkanacağına dair hiçbir eğitim verilmemekle beraber kendisine hiçbir koruyucu kıyafette verilmedi. Merhum Çilenti, virüs nedeniyle vefat eden bir vatandaşımızın cenazesini yıkadıktan bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini ve virüs kapmış olabileceğini ailesine ifade ederek kendini karantinaya aldı. Şiddetli ağrılar ve yüksek ateş üzerine hastaneye giden Osman Çilenti’ye bir iğne yapıldı ve evine gönderildi. Herhangi bir iyileşme göstermemesi ve virüslü bir cenaze yıkadığını ısrarla belirtmesi üzerine Osman Çilenti’ye tekrar hastaneye gittiğinde test yapıldı ve iki gün sonra testinin pozitif çıktığını e-Nabız uygulaması üzerinden öğrendi.” denildi.

Soru önergesinde Siverek Müftülüğü ile ilgili iddialara yer verilerek, “Evde tedavisinin devam ettiği süre içerisinde Müftülük tarafından aranılarak Coronavirus kaynaklı ölen bir kişinin daha cenazesinin yıkanması tarafından istendiğinde kendisinin Coronaviru’e yakalandığını belirtti; ancak Müftülükte görevli personel, buna inanmayarak raporuyla kuruma gelmesini istedi. Bunun üzerine Osman Çilenti ilgili evrakı telefon üzerinden hem amirine hem de müftüye gönderdi. Sonraki gün ise kendisi hakkında daha önceden açılan 2 soruşturma için savunması istendi. Savunmasını hasta yatağında, telefon aracılığıyla veren Osman Çilenti’nin savunması yazıya dökülerek bir müftülük personeli tarafından merhumun evine götürülerek imzalatıldı ve maalesef ertesi gün Osman Çilenti vefat etti.” ifadeleri kullanıldı.

osman çilenti

Soru önergesinin devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Ailesinin iddiası merhumun yaşananlar nedeniyle aşırı stres altında olduğu ve kalp krizi geçirerek vefat ettiği yönündedir. Ayrıca bir diğer iddia ise tüm bu yaşananların Osman Çilenti’nin müftülükte yaşanan usulsüzlük ve adam kayırmacılığa karşı çıktığı için bunların gerçekleştiği yönündedir. Çünkü ilçe merkezine tayin istediği dönemde ‘şu an bu işlemleri yapamıyoruz’ diye cevap veren müftülük, bir süre sonra kırsal mahallelerden iki imamı merkezde görevlendirince merhum duruma itiraz etmişti. Ailesinin anlatımlarından alınan bu bilgiler kamuoyunu ciddi anlamda rahatsız etmiş ve üzmüştür. Bu bağlamda; Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususla alakalı görüşleriniz nelerdir? Bu durumla alakalı herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Merhum Osman Çilenti’ye bu tür muamelede bulunduğu iddia edilen kurum yöneticileri ve ilgili personel hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılacak mıdır?”


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