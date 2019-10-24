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Osman Hamdi Bey’in ‘İstanbul Hanımefendisi’ tablosu rekor fiyata satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Osman Hamdi Bey’in 19.

Osman Hamdi Bey’in 19. yüzyıla ait olan ‘İstanbul Hanımefendisi’ tablosu, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki açık artırmada 1 milyon 770 bin 300 euro’ya alıcı buldu.
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Dorotheum müzayede evinde 23 Ekim’de gerçekleştirilen açık arttırmayla, Osman Hamdi Bey’in 19. yüzyıla ait ‘İstanbul Hanımefendisi’ adlı tablosu 1 milyon 770 bin 300 euro’ya satıldı. ‘İstanbul Hanımefendisi’, müzayedeye telefonla bağlanarak katılan ve kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından satın alındı.
Öte yandan, ünlü arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey’in Londra’daki Bonham müzayedesinde 26 Eylül’de gerçekleştirilen açık arttırmayla 1880 yılında yaptığı Kur’an Okuyan Kız tablosu 6.3 milyon sterline, ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu 5 milyon TL’ye, ‘Yeşil Cami Önü’ tablosu ise 13 milyon 509 bin TL’ye satılmıştı.

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