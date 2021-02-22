Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum" açıklamasında bulundu. Şenocak'ın bu açıklamasının ardından Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağı iddiası gündem oldu. İşte Osman Nuri Kabaktepe hakkında merak edilenler...

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

