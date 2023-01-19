Osmanbey metro durağı neden çalışmıyor, ne zaman açılacak? 19 Ocak 2023 M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu çalışma saatleri

İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşanyor. Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümü anma programları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattını kullanacak yolcular için ayrı bir açıklama daha geldi. Bugün saat 13.00 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu Osmanbey durağı çalışmayacak. Peki Metro seferleri neden durdu, hangi duraklarda çalışmıyor? Detaylar haberimizde...

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor. Anma töreni Halaskargazi Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Bu programlar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bugün Osmanbey metro durağı için ayrı bir açıklama geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

19 OCAK 2023 M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METROSU ÇALIŞMA SAATLERİ

19 Ocak 2023 M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu vatandaşların oldukça yoğun kullandığı bir metro hattı. Bugün Şişli'de düzenlenecek olan anma törenleri nedeniyle Osmanbey metro istasyonu saat 13.00'te kapatıldı. Metrolar bu istasyonda durmayarak devam edecekler.

Yarın ise sistem aynı şekilde sorunsuz olarak, normal çalışma saatleri arasında seferlerini yapmaya devam edecek.

