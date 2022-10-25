HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmangazi Köprüsü'nde aracını durdurup bir anda atladı... 'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Osmangazi Köprüsü'nde aracını durdurup bir anda atladı... 'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

25.10.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nde kan donduran bir olay yaşandı. Y.K. isimli şahıs aracını durdurdu ve köprüden atladı. Şahsı bulmak için sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile arama çalışması yapılıyor. Öte yandan şahsın denize atlamadan önce sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştığı ortaya çıktı.

Osmangazi Köprüsü'nde aracını durdurup bir anda atladı... 'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Olay, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. isimli şahıs, Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AW743319_02

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan Y.K.’yı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.

aaaaBaşlıksız-1

Öte yandan, Y.K.’nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., “Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin” dedi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havadan yoğun müdahale başladıHavadan yoğun müdahale başladı
1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı
Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!
Anahtar Kelimeler:
İntihar Osmangazi Köprüsü

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

Paylaşımından sonra gözaltına alınmıştı! Dikkat çeken ifadede 'Atatürk' detayı! Fenomen isim için karar verildi

Paylaşımından sonra gözaltına alınmıştı! Dikkat çeken ifadede 'Atatürk' detayı! Fenomen isim için karar verildi

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.