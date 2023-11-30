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Osmaniye AK Parti İl Başkanı Alibekiroğlu, görevinden istifa etti

30.11.2023 10:18 | Son Güncelleme:
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AK Parti Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, görevinden istifa etti. Alibekiroğlu sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Osmaniye AK Parti İl Başkanı Alibekiroğlu, görevinden istifa etti

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını bildirdi.

"GENEL MERKEZ HER ZAMAN ARKAMIZDA DURDU"

Alibekiroğlu, "Öncelikle, il başkanlığı görevim sürecinde, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve genel merkezimizin desteği ile bu önemli görevi üstlendik. 1,5 aydır, serumlar ve doktor gözetiminde görevimi yerine getirmeye çalıştım. Genel merkezimiz, bu süreci yakından takip etti ve her zaman arkamızda durdu. Ancak bu zor dönemde Osmaniye'deki seçim hazırlıkları ve sağlık sorunlarımın etkisiyle, görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Dün itibarıyla genel merkeze sunduğum dilekçe ile AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı görevinden affımı talep etmiş bulunmaktayım" dedi.

Kaynak: DHA

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