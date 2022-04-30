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  4. Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldürmüştü! Her yerde aranırken cesedi bulundu

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldürmüştü! Her yerde aranırken cesedi bulundu

30.04.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 48 yaşındaki eşi Ayşe ve 20 yaşındaki Mehmet Sevimli’yi tabancayla öldüren Ömer Sevimli'yi aramaya başlayan Jandarma ekipleri 51 yaşındaki adamın cesedini buldu. Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulunurken, Sevimli'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldürmüştü! Her yerde aranırken cesedi bulundu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Ömer Sevimli ile Ayşe Sevimli arasında evde yemek yiyecekleri sırasında tartışma çıktı. Çiftin oğulları Mehmet Sevimli'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. Ömer Sevimli, tabancasını çekip eşi ve oğluna ateş açtı. Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Ömer Sevimli ise kaçtı.

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Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de kurtarılamadı.

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YAKALAMAK İÇİN ARANIYORDU, CESEDİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı. Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli'nin cesedine ulaştı. Tabancayla intihar ettiği üzerinde durulan Sevimli'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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(DHA)


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Osmaniye
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